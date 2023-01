El actor colombiano Sebastián Caicedo publicó un video en su cuenta de Instagram para aclarar los rumores que se han venido comentando en los últimos días por la llegada de su mascota, Capuchino, pues varios de sus seguidores afirmaron que él le quitó el perrito a su exesposa, la actriz Carmen Villalobos.

En julio del año 2022, la protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ habló públicamente sobre su separación con Sebastián Caicedo. Luego de 13 años de relación, la pareja decidió dar fin a su matrimonio.



“Hoy estoy aquí frente a todos ustedes, que me han acompañado por tantos años, para confirmarles que hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de 13 años de relación”, dijo Villalobos en una rueda de prensa.



Según versiones, en el programa ‘Top Chef VIP’ de ‘Telemundo’, la colombiana dijo que “Caicedo era muy buen hombre, atento y cariñoso, pero también era celoso”. Al parecer, la cercanía y los momentos que compartía su expareja con compañeros de trabajo no eran de su agrado.

Capuchino, el acuerdo de la expareja

Tres mascotas fueron parte de su vínculo: Freud, Mambo y Capuchino. No obstante, Villalobos tuvo que despedirse de uno de los caninos por un acuerdo que tenía con su exesposo.



“Quien te ve tan grandote, pero eres un consentido. Te amo con mi alma Capu, y así será por siempre, gracias por estos dos años llenitos de tanto amor, para muchos los perros son solo eso, perros, pero para otros son parte de nuestra familia y eso serás siempre mi Capu, un miembro más de esta familia”, escribió en varias historias de su Instagram, mientras transcurría una secuencia de fotos del perrito.

Capuchino se fue a vivir con Caicedo a su finca, así lo dejó ver en varios videos que publicó en redes.



Sin embargo, varios usuarios lo criticaron y juzgaron por haberle “quitado el perro a la actriz”. Dado esto, él decidió hablar con todos los internautas para aclarar dichas especulaciones y evitar todo tipo de malentendidos.



“Cuando pasó lo que pasó yo tuve que organizar muchísimas cosas, Carmen se quedó con Capu por ese tiempo, pero, como ella misma les contó, en nuestro acuerdo ella me lo iba a regresar, pero eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario puede verlo las veces que pueda. ¿Por qué es que aclaro esto? Es que han llegado muchas preguntas, me parece importante terminar el año con la verdad para que no haya mala información. Nadie le está quitando nada a nadie, esto fue un acuerdo desde el amor que hubo, que hay y que siempre estará”, dijo Caicedo en un video que fue publicado en su cuenta de Instagram.



El sabueso fino colombiano vivirá con el actor de ‘Mentiras perfectas’ en la finca que estuvo construyendo por largo tiempo. Pero, la mascota podrá visitar a Villalobos las veces que ella quiera.

