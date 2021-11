Sebastián Boscán es despedido por su amigos: 'buen vuelo'

El fallecimiento del actor Sebastián Boscán, de 41 años, tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento y a los fanáticos que habían seguido su trabajo en producciones como ‘Pasión de gavilanes’, ‘El estilista’, ‘Los tres caínes’, ‘ La Ley del corazón’ y ‘La nieta elegida’.

Sebastián Boscán era su nombre artístico. El actor nació en Medellín, el 4 de marzo de 1980, como Leonardo Zapata.



A raíz de esta triste noticia, amigos, colegas y seguidores de Boscán se han pronunciado sobre esta pérdida del mundo del espectáculo.



El actor Juan David Restrepo publicó en su cuenta en Instagram un mensaje en el que lamentó la partida de su amigo y compañero: “Me desperté hoy muy feliz, fue tan extraño. De pronto, me escribieron a mi instagram para avisarme sobre algo que para mi era imposible... me avisan que mi compañero amado Sebastián Boscán ya no está con nosotros (...) Sé que en el cielo no hay Instagram. Pero si te llegas a encontrar uno por allá lee esto querido amigo... me partiste el alma con tu partida. Te amo y agradezco por siempre querido amigo”.

La actriz Yuri Vargas, con quien Boscán compartió pantalla en ‘El estilista’, también le dedicó un mensaje a su colega: “Amigo, te extrañaré mucho. Gracias por tantos momentos,tantas conversadas por estar siempre dispuesto para actuar en cualquiera de mis locuras. Por copiarme en todo. Te adoro, gracias. Buen vuelo, amigo, te llevas parte de mi corazón. Mi estilista favorito”.



En su cuenta en Instagram, el actor se autodenominaba “Ciudadano del mundo. Actor de teatro, cine y televisión. Y amante del vino y la buena cocina”.

“Duele, duele mucho tu partida. Siempre me sorprendiste con tu sonrisa y tu forma de ver la vida. Gracias por seguirme mis juegos de telenovela, por darme entrevistas y por ir a mi programa. Seguro te llevas tu carriel al cielo para seguir entregando talento, buen viaje amigo”, escribió el periodista Carlos Ochoa, quien fue uno de los primeros en dar la noticia de la muerte de Boscán.

Otro de los primeros en reaccionar al fallecimiento del actor fue Giovanni Suárez, quien interpretó a Benito, hermano de ‘Leandro’ (encarnado por Boscán), en ‘Pasión de gavilanes’.



“Me duele en el alma y el corazón tener que darles la noticia que me acabo de enterar: Sebitas, Sebastián Boscán, Leandro para que me entiendan, falleció ayer, anoche a causa de una enfermedad grave”, dijo el también actor.



“Sebitas, hermano, lo llevo aquí. Usted sabe que yo lo adoraba. Paz en la tumba de Sebas y que el Señor consuele el alma de todos sus seres queridos”, concluyó Suarez en una de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

La última publicación de Boscán fue hace seis semanas, más o menos un mes y medio atrás.



Él compartió una foto a blanco y negro en la que tenía puesta la capucha de la chaqueta y comentó en el pie de foto ‘escondido’.

El actor Julio César Herrera también le dedicó unas palabras al paisa y a su familia: “Qué par de años estos. Otro compañero que marcha al otro plano. Mucha luz para la familia de Sebastián Boscan”.



Según se informó, las exequias de Boscán serán este mismo lunes, a las 5 de la tarde, en la capilla del Cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itagüí, Antioquia.

