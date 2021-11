La razón por la que Sebastián Boscán 'odió' su papel en Pasión de Gavilanes

Este lunes 29 de noviembre el mundo del entretenimiento colombiano está de luto: El actor Sebastián Boscán, de 41 años, falleció. El aclamado intérprete tuvo varios papeles en producciones nacionales que le valieron un particular reconocimiento.



(Puede leer: Así despidió el actor que hizo el papel de 'Benito' a Sebastián Boscán)

Como un homenaje a su memoria, muchos usuarios en redes sociales recordaron su papel de ‘Leandro’ en la famosa telenovela ‘Pasión de Gavilanes’.



Encarnar a este singular personaje lo catapultó hasta la cúspide del éxito, sin embargo, la resonancia de su actuación no le trajo todos los beneficios que quiso.



En algunas ocasiones aprovechó para decir que sentía cierta inconformidad con ‘Leandro’. En varias charlas podía verse el ‘rifirrafe’ con aquel papel que lo hizo tan conocido a principios de este siglo.

(Le puede interesar: Visa a Estados Unidos: conozca la exención y cómo funciona).

‘Gracias a Leandro me dejaron de llamar mucho tiempo’

Boscán interpretó a 'Leandro', uno de los personajes más queridos de la telenovela. Le trajo muchos éxitos, pero también uno que otro inconveniente. Foto: Caracol Televisión

En una entrevista de hace poco más de 1 año con ‘Bravíssimo’, franja matutina de los fines de semana de ‘CityTv’, Boscán habló de su actualidad: sus nuevos proyectos, los castings a los que acudió y, sobre todo, el paso del tiempo.



Tanto los presentadores como el mismo Boscán empezaron recordando ‘Pasión de Gavilanes’ y su papel de ‘Leandro’.



De hecho, durante la primera franja de la charla se presentaron algunos saludos de los miembros del elenco al recordado actor.



(Puede leer: ¿Shakira y Piqué tienen planes de casarse?).



Pues bien, Boscán dijo que, en un momento de su vida, ‘Leandro’ le cerró varias puertas más allá de su inusitada popularidad. Él lo definió con cifras sorprendentes: “Leandro me dio a conocer a mí en 120 países. Yo no he viajado mucho, pero en Argentina conseguí un trabajo gracias a ese personaje (…) me escriben de Bagdad, de Kosovo, de Paraguay; de todo lado me escriben”.



Ese punto a favor le jugó en contra en dos momentos claves.



El primero, en el asunto etario: era de los actores de ‘Pasión de Gavilanes’ a los que más le pasaban —o le pesaban— los años debido al aspecto juvenil de su personaje.



“(Leandro) tenía 22 años y yo tenía 32 (…) hoy en día me dicen ‘cómo estás hecho m…”, enfatizó con humor.

Sebastián Boscán. Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

Además: La razón por la que Sebastián Boscán 'odió' su papel en Pasión de Gavilanes

Y en segundo lugar, ¿por qué odió a ‘Leandro’ en un momento de su vida? “Lo odié porque gracias a ese personaje me dejaron de llamar mucho tiempo. Digamos que el personaje fue muy creíble entonces la gente no me reconocía. Decían ‘no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza’”.



En una ocasión, según contó, llegó a un casting y ni siquiera logró ser reconocido al decir su nombre: tuvo que presentarse como el intérprete de ‘Leandro’ en la telenovela de los Reyes y las Elizondo.

Hacer ‘las pases’ con el estrellato

La gente ama ese personaje. Y yo también. Lo odié en un momento, pero ahora ya le tengo cariño FACEBOOK

La conclusión de Boscán fue favorecedora para quienes sintieron simpatía con ‘Leandro’ en el momento de ver la telenovela, emitida en Colombia por primera vez en 2004 y retransmitida a mediados de 2020, durante las épocas de restricciones más duras a raíz de la pandemia —la entrevista de ‘Bravíssimo’ también se dio en ese marco—: él volvió a querer al personaje y se reconcilió con ese papel lleno de luces y sombras.



“Cuando me vestí de ‘Manola’ el rating se disparó. La gente ama ese personaje. Y yo también. Lo odié en un momento, pero ahora ya le tengo cariño”, concluyó.

SEBASTIÁN BOSCÁN NOS HABLA DE LOS MOMENTOS DIFÍCILES QUE TUVO QUE PASAR SEBASTIÁN BOSCÁN NOS HABLA DE LOS MOMENTOS DIFÍCILES QUE TUVO QUE PASAR. Entrevista en 'Bravíssimo' con Sebastián Boscán. Foto: CityTv

Si bien Boscán fue ampliamente reconocido por Leandro, también desempeñó otros papeles particulares como Francisco en ‘Los Victorinos’, Octavio en ‘Chica Vampiro’ y Alejandro Santana en ‘La ley del corazón'.

Sebastián Boscán en 'El auténtico Rodrigo Leal'. Foto: archivo EL TIEMPO

