La travesía que tuvo que pasar Sebastián Boscán para lograr ser actor

Gran conmoción en el mundo del espectáculo ha causado la muerte de Sebastian Boscán, quien interpretó a ‘Leandro’ en ‘Pasión de Gavilanes’. Este fue uno de sus papeles más recordados y el que lo catapultó a convertirse en uno de los actores más conocidos en Colombia.

El deceso se dio a conocer en la noche del domingo 28 de noviembre y fue confirmado por el periodista Carlos Ochoa en su cuenta de Instagram.



Boscán, de 41 años, estaba luchando contra un cáncer de estómago desde hace algunos meses.



“Me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz Sebastián, estoy en shock”, escribió Ochoa en su cuenta de Instagram.

Sebastián Boscán, en El auténtico Rodrigo Leal. Foto: archivo EL TIEMPO

Amigos del protagonista de ‘El Estilista’ se han pronunciado por medio de sus redes sociales lamentando su prematura partida. La actriz Yuri Vargas y el actor Juan David Restrepo, amigos de grabación de Boscán, dejaron mensajes de agradecimiento y apoyo a los familiares del actor por medio de sus redes sociales.



“Amigo, te extrañaré mucho. Gracias por tantos momentos,tantas conversadas por estar siempre dispuesto para actuar en cualquiera de mis locuras. Por copiarme en todo. Te adoro, gracias. Buen vuelo, amigo, te llevas parte de mi corazón. Mi estilista favorito”.



“Me desperté hoy muy feliz, fue tan extraño. De pronto me escribieron a mi instagram para avisarme sobre algo que para mi era imposible... me avisan que mi compañero amado. @sebasboscanoficial Ya no está con nosotros. (...) Sé que en el cielo no hay Instagram. Pero si te llegas a encontrar uno por allá lee esto querido amigo... me partiste el alma con tu partida. Te amo y agradezco por siempre querido amigo”, mencionó Restrepo.



La carrera de Boscán ha estado permeada por grandes éxitos de la pantalla chica nacional, sin embargo, su llegada al mundo de la actuación no fue fácil: desde muy temprana edad tuvo que dejar el hogar de nacimiento para perseguir sus sueños.

Una vida de sacrificio

“A mi se me metió en la cabeza ser actor a los 13 años, cuando un grupo de personas llegaron a mi barrio a enseñar clases de pintura, dibujo y teatro. Ellos me invitaron a hacer una obra de teatro y ahí yo dije: ‘ yo quiero ser actor’”, mencionó Boscán en conversación para ‘Bravissimo’.



Boscán venía de una familia humilde del municipio de Itagüí, al sur de Medellín, por lo que el acceso a educación actoral o académica no era muy sencillo.



Sebastián, entonces, decidió involucrarse en todo tipo de talleres gratuitos que venía ofreciendo un colectivo cultural en su barrio.



“Como yo era tan cansón en la casa todo el tiempo, entonces mi mamá me daba lo que yo quisiera, pero si era gratis. Yo empecé en el mundo de la actuación por mi cuenta y por eso a los 17 años decidí irme de la casa”, dijo Boscán.



“Hice un poco de vueltas para irme a México y después poder ingresar a Estados Unidos. Me demoré nueve días para llegar a Nueva York. Desde ahí me dediqué a trabajar y estudiar”, agregó.

Sebastián Boscán, actor. Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

Estuvo seis años de forma ilegal en Estados Unidos combinando su trabajo informal y sus estudios como actor. Con lo poco que podía reunir pagaba clases individuales en algunos institutos de Nueva York. También logró asistir a talleres de dramaturgia, actuación y escritura poética.



“Yo le explico a mis alumnos que es diferente tener sueños a planes, no hay excusas para lograr las cosas. Para mi el problema es esa mentalidad, los sueños parecen ser inalcanzables, los planes se pueden alcanzar”, explicó.



“Esto es más de pasión, más por joder. Yo gané más por cansancio que por talento, yo creo que yo no soy tan talentoso, sino que soy muy cansón y perseverante”, concluyó en la mencionada charla.



Su sacrificio sí valió la pena: Boscán dejó un gran legado actoral y es recordado, además de ‘Leandro’ en ‘Pasión de Gavilanes’, por su participación en ‘Los Victorinos’, ‘El general Naranjo’, ‘La ley del corazón’ y ‘Más allá del tiempo’.

