Alberto Lineros es conocido por dimitir de su sacerdocio y reiniciar su vida como un gran conferencista y comentarista radial en torno a las reflexiones espirituales.



Después de haber pertenecido a la comunidad religiosa Eudista, este hombre decidió alejarse del presbiterado, pero no de su meditación religiosa y de la investigación sobre la naturaleza y la condición del hombre.

Tras su renuncia a su título de clérigo, el barranquillero encontró el amor e inició una relación con María Alcira Matallana, una mujer que conocía hace algún tiempo y con quien se casó en febrero de 2023.



"Me siento enamorado, es una mujer muy inteligente, independiente, con sus propios proyectos, con la que me siento muy a gusto de compartir mi vida con ella. Una bendición para mí, María Alcira ha sido la confirmación de Dios de que tome una buena decisión", expresó Lineros para el programa 'Lo Sé Todo' a comienzos del presente año.



Debido a su unión, ha habido momentos en los que sus seguidores se han preguntado si al excura y a su esposa les gustaría tener hijos, ya que ha dicho que sigue creyendo en el valor de la familia.



Sin embargo, a través de una entrevista para la emisora 'Tropicana', el exasacerdote reveló que no está entre sus planes tener un miembro más en su hogar.



"Tengo 54 años, estoy viejo. Uno a los 54 años no tiene hijos. O sea, sean serios y respetuosos, ella tiene 44 años y tampoco quiso tenerlos. María Alcira se ha negado a ese estrecho paradigma que algunas veces le imponen a las mujeres de que si no son madre no son mujeres, ella se niega a eso", respondió, Linero disgustado por la pregunta.



Aunque en una ocasión, al salir del sacerdocio, se planteó la idea de tener un primogénito, tras vivir algunas situaciones con sus sobrinos y sus seres querido se arrepintió.



"Al principio yo quería y nos hicimos exámenes y todo, pero luego fui viendo cómo era la vida, fui teniendo decepciones con mi sobrino y fui entendiendo eso y no, no, no, si esta vaina me duele tanto con mis sobrinos, con un hijo sería terrible", expresó el conferencista para el medio mencionado anteriormente.



Finalmente, reconfirmó que se siente muy contento con su esposa y el vínculo que han creado, ya que entre los dos trabajan por llevar su matrimonio con "armonía y cuidado por el otro".



