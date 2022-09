En México, una mujer se enteró dos meses antes de su boda que su mejor amiga estaba embarazada de su prometido.



Carel Quezada, una maquilladora reconocida por su contenido en Tiktok, dio a conocer la historia. Ella fue contactada por la novia para hacer todo el arreglo que tendría en ese día "tan especial".



(Tal vez le pueda interesar: Dejó su trabajo como maestra para dedicarse a crear contenido para OnlyFans).

De acuerdo con su relato, dos meses antes de su boda, la mujer celebró su fiesta de despedida con todas sus amigas, pero en un descuido de una de ellas fue cuando se dio cuenta de que estaba recibiendo mensajes de su prometido.



La poca información la llevó indagar más acerca de los indicios que había descubierto, así que, esa misma se fue a quedar con su prometido para indagar más.



Entonces, cuando pudo revisar el celular de él mientras dormía, se dio cuenta de que no solo llevaban una relación de varios meses, sino que su amiga estaba esperando un hijo de su prometido, a quien llamaba como "el amor de su vida".



Esa noche, precavidamente, la mujer decidió no actuar y espero hasta el día de su boda para vengarse de ambos. Según reveló Quezada, la mujer preparó una fiesta y matrimonio con todos los detalles suficientes.

Durante la boda, la mujer encaró a su amiga y le contó que ya tenía conocimiento de la verdad, pero espero hasta ese día para demostrarle que él no la quería y nunca sería "el amor de su vida". A pesar de estar esperando un hijo de ella.



(También le puede interesar: La pesada broma de un hombre a su novia en su boda, que la hizo llorar).



Finalmente, el matrimonio no duró más de tres meses, pues ella también le contó la verdad al hombre y puso fin a esa relación.



El video que se hizo viral en TikTok ya supera las 10 millones de reproducciones y tiene más de 1 millón likes.



Los comentarios no se hicieron esperar y cientos de personas reaccionaron al respecto, muchos de ellos a favor de la “venganza” de la mujer que había sido traicionada

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO.