No es un secreto que Estados Unidos es uno de los países con más innovación y desarrollo en sus ciudades, incluso, pese a lo que muchos puedan creer, hasta en sus baños pueden sorprender con su modernidad.



Recientemente, a través de TikTok, se viralizó un video donde un usuario mostraba una particular 'toilette' en plena calle de una ciudad norteamericana.

Al parecer, el transeúnte de habla hispana se encontraba dando un paseo cuando se topó con un gran cubo que tenía sus paredes brillantes y en las que se podía reflejar como en un espejo.



El latino describió que en principio no sabía de qué se trataba, pero le dio curiosidad cuando notó que la estructura tenían la manija de una puerta.



Una vez abrió la puerta del cubículo, quedó más que sorprendido al ver que se trataba de un sanitario público



"Gente, iba pasando por acá, y no supe que era. Neta que cuando lo abrí, dije: "No wey, es un baño", dijo el mexicano atónito.



Sin embargo, su asombro fue aún mayor al ver que desde adentro se podía divisar absolutamente todo lo que sucedía alrededor. Desde la gente que estaba pasando hasta los edificios de la cuadra de enfrente.



"No puedo creer, se ve todo por fuera. Aquí puedes estar haciendo lo tuyo, mientras ves a la gente que camina", dice.



Pese a que a se puede divisar todo lo que sucede en la calle desde el interior, según el tiktoker, desde afuera no es posible observar lo que pasa cuando las personas entran al 'WC'.

El creador de contenido, que cuenta con más de 28 mil seguidores en la red asiática, llamó la atención de algunos de sus seguidores que no dudaron en opinar sobre la inusual estructura.



Incluso especularon sobre un posible costo y opinaron si realmente podían hacer uso del mismo, ya que a algunos les pareció muy extraño hacer sus necesidades allí, mientras veían a la gente caminar por el lugar.



"Yo creo que se paga si no estoy mal", "Yo pasaría riéndome y mirando hacia adentro para poner nerviosa a la persona que esté ahí", "Yo no tengo valor, porque puedo pensar que me están viendo", Tendría que poner a alguien afuera diciéndome avísame si se ve porque no podría yo sola", "Un palacio ese lugar", "No me concentro en ese baño", fueron algunos de los comentarios más destacados.

