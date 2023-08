El cantante de vallenato, Luis Miguel Fuentes, se ha vuelto viral en las redes sociales por un incómodo acontecimiento que ocurrió en uno de sus conciertos, pues durante su presentación en Managru, Chocó, una fanática le mordió sus partes intimas, algo que le causó dolor y molestias al artista.

El intérprete recordado por canciones como 'La sigo amando' y 'Mi felicidad', fue invitado a las fiestas regionales que ocurrieron el pasado fin de semana. Para esto se realizó un concierto que inicio a las 8:00 p.m. del sábado y Fuentes era el artista de cierre y cantaba al otro día a las 8:00 a.m.



Como es costumbre en sus presentaciones, el cantante le permite a un par de sus fans subirse en el escenario para bailar junto a él. Sin embargo, en esta ocasión, una mujer se sobrepasó con él y le mordió sus partes íntimas.



En una entrevista con el diario 'Q'hubo', el vallenatero reveló la incomodidad que sintió en esta situación.

“Se montó la del incidente y puedo decir que intempestivamente yo me quedó anonadado, porque pensé que me iba a abrazar cuando ella se baja, se agacha muy rápido y me muerde mis partes íntimas (…) me dolió mucho”, comentó.



Pero el ataque de la mujer no paró ahí, pues intentó que Luis Miguel acercara su cara a sus partes íntimas, lo que lo molestó e incómodo aún más.



Al mismo medio, el artista le comentó que tuvo que recibir atención médica para revisar las consecuencias del incidente.

Este clip se ha vuelto viral rápidamente y varias personas han desaprobado los actos vulgares de la mujer, incluso, algunos han mencionado que es un caso de acoso.



"Irrespetuosa, siempre existe quien quiere hacer el ridículo siendo vulgar"; "Que falta de respeto de esa señora, podría denunciarla por acoso"; "Que vulgaridad de mujer, que agradezca, no fue otro man que la devolviera de un empujón o golpe", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

