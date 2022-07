La historia de Lupita Villalobos se volvió viral después de que contó cómo se reencontró y confrontó a una persona que la había robado hace 10 años cuando ella iba al colegio.

Suspenso, comedia y reivindicación es lo que tiene la narración de la mujer que cautivó a los internautas con su peculiar forma de contar su anécdota.



Según relató en el video, la mujer vivía en Hermosillo, México. En un día normal, mientras iba al colegio, o “prepa", fue interceptada por varios hombres, quienes le querían robar sus pertenencias.



Durante el asalto, la joven se percató de la apariencia de uno de los hombres. De acuerdo a su versión, el delincuente tenía la piel reseca y una cicatriz en la mano.

Lo que ella no sabía era que su observación le serviría años después para reconocer a su atacante.



"Yo estaba temblando de los nervios y cuando empecé a bajar le dije que al menos me ayudara a bajar. Ahí muy caballeroso me bajó mi asaltante y me di cuenta de que en la mano tenía una quemadura", añadió.

Diez años después, en un día totalmente cotidiano, la vida le tenía preparada otra sorpresa a Lupita. La mujer estaba realizando las compras y se percató de que el hombre que la atendía parecía ser el mismo de aquel encuentro, por lo que decidió preguntar.



"Yo no me quería quedar con la duda, ¿de casualidad no asaltabas antes?", señaló.



“Él dejó de marcar las cosas y yo le dije, te reconocí por la quemada. Le recordé toda la historia y me contó que por ayudarme a bajar, le dieron una paliza horrible. Entonces le dije "no muchas gracias por quitarme solo el dinero" y me dijo de nada”



Además, le reconoció su cambio de vida y las formas de conseguir dinero: “No te achicopales, me alegra que te hayas reivindicado”.

Lupita contó que su reencuentro fue bastante cercano. Incluso, hablaron de cada una de sus vidas.



Según ella, el joven fue arrestado y cuando salió empezó a trabajar en el supermercado. Ahora es padre.



Por último, la mujer destacó que el hombre ya no tiene las manos secas. El video ha tenido un sinnúmero de reacciones. De hecho, tiene más de 1 millón de visitas.

