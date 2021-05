Al hospital por poner alfileres en su cara en una 'rutina de belleza'

Tilly Whitfeld, actual participante de la versión australiana del reality show ‘Gran hermano’, contó, en su cuenta de Instagram, el difícil momento que tuvo que atravesar a causa de un ‘truco’ de belleza que encontró navegando por TikTok.



Por medio de un ‘post’, Whitfeld, de 21 años, compartió imágenes del aspecto de su cara tras el extraño tratamiento y explicó más detalles sobre lo sucedido.



“Este es el resultado de tratar de replicar un procedimiento estético que vi en TikTok. Por favor no traten de realizarse ningún procedimiento estético en casa. Terminé hospitalizada y con pérdida temporal en uno de mis ojos por la hinchazón. También estuve muy enferma a causa de la infección y mi cara quedó irreconocible por un tiempo. Dejenle el trabajo a los profesionales”.

La mujer también habló un poco del procedimiento que se trató de hacer y de lo afortunada que fue.



“Literalmente enterré agujas en mis rostro. Tuve suerte de que la piel no citrizara tipo queloide (cicatriz patológica producida por aumento excesivo de tejido conjuntivo)”.



Varios seguidores de Whitfeld aprovecharon la oportunidad para dejar mensajes de solidaridad.



Este fue el caso de la internauta @itsashleighjade, quien mencionó: “gracias por concientizarnos de no hacer todo los vemos en redes sociales”.



Por su parte, @macka_rcspte comentó: “incluso con esas cicatrices, eres absolutamente hermosa. Espero que te encuentres mucho mejor”.



En respuesta a uno de los internautas que pedían ver el video de TikTok, Whitfeld dijo: “no voy a publicar el video porque simplemente no quiero causarle problemas al ‘TikToker’. Solamente diré que fue una persona que se hizo pasar por un cosmetólogo”.

