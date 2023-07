El espacio y los viajes interestelares en los últimos años se han vuelto un tema de conversación que cada vez adquiere más importancia, al ser un tema de investigación hay muchas cosas que los astronautas no pueden hacer en el espacio como tener sexo.



Para algunos científicos, el estudio de la intimidad y la sexualidad extraterrestre, que también es conocida como "sexología espacial" o "astrosexología", debe ser más relevante para que un futuro los humanos se vuelvan una especie multiplanetaria.

En el nuevo estudio publicado en la revista Current Sexual Health Reports escrito por los autores Simon Dubé, investigador del Instituto Kinsey, y María Santaguida, candidata a doctora en la Universidad de Concordia, han examinado el tema y han comentado que la sexualidad espacial necesita más atención.



"En este momento, las organizaciones espaciales aparentemente están esperando que surjan problemas, en lugar de garantizar de manera proactiva que tengamos el conocimiento necesario para permitir la expresión segura y completa del erotismo humano en el espacio. Esto debe cambiar ya mismo", le explicó Dubé al medio 'Business Insider'.



Vale la tena resaltar que hasta el momento nadie ha tenido relaciones sexuales en el espacio, algo que es muy importante de realizar si se quiere que los humanos se conviertan en una "especie multiplanetaria totalmente independiente de la Tierra", comentó Santaguida al mismo medio.

Hay que tener en cuenta que en el espacio hay ciertos elementos que pueden hacer que el sexo y la reproducción sean todo un desafío, como la radiación y los cambios en la gravedad.



Además, los astronautas pueden sufrir estrés al vivir en "un entorno aislado, confinado y extremo con un número limitado de personas durante un periodo prolongado", explicó Dubé.



Esta conversación es importante, pues el sexo es crítico para la salud humana. Asimismo, tiene "beneficios para la salud y las relaciones, la actividad sexual podría ayudar a las personas a vivir felices en el espacio y normalizar la vida espacia", señalaron en el artículo.

Los astronautas pueden sufrir estrés al vivir en un entorno aislado. Foto: iStock

Los desafíos de tener sexo en el espacio

Para hacer esta dinámica un poco más sencilla se ha creado el traje Vanna Bonta, el cual según los autores es un ejemplo de innovación, pues este le permite a los usuarios ponerse velcro y cerrar una cremallera junto a la pareja para tener relaciones sexuales. Esto con el fin de evitar que la otra persona se aleje flotando durante el acto.



Otra problemática es que la falta de gravedad podría afectar la fisiología del sexo. Actualmente, se ha comprobado que las personas con pene pueden tener erecciones, pero está el desafío de crear una excitación, la lubricación y el flujo sanguíneo.



Incluso los investigadores en su artículo han manifestado que los juguetes sexuales deben adaptarse al espacio, pues estos deben ser "livianos, discretos, fáciles de limpiar y producir poco o ningún desperdicio".

Por el momento, no se sabe con exactitud si los humanos tendrán sexo en poco tiempo en el espacio. Sin embargo, con la llegada del turismo espacial, los vuelos espaciales comerciales, las estaciones orbitales y los hoteles espaciales puede que se empiece a estudiar mucho más este tema.



Dubé señaló que "la falta actual de investigación en humanos ha sido inesperada y extremadamente preocupante". Asimismo, comentó que puede que no se hable de este tema por las "normas sexuales conservadoras, no querer gastar el dinero de los contribuyentes o de los inversores en temas relacionados con el sexo, o simplemente que este tema no se consideraba una prioridad en el pasado".

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

