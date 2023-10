¿Se puede salir a rumbear el viernes 27 de octubre con la ley seca por elecciones?

Faltan pocos días para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, por esta razón el gobierno expidió el decreto que contiene todas las medidas de orden público que se implementarán en todo el territorio nacional durante las elecciones territoriales de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados regionales y ediles.

Una de las cosas más importantes que establece el decreto 1702 de 2023 es la ley seca, en la que prohíbe en todo el país la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Esta iniciará a las 6:00 p. m., del sábado 28 de octubre y va hasta las 6:00 a. m., del lunes 30 de octubre de 2023.



En ese sentido, los colombianos podrán salir a bailar y tomar el viernes 27 de octubre, pero no lo podrán hacer el sábado 28.



Por otro lado, en el caso de que haya una segunda vuelta en la elección de alcalde mayor en Bogotá, se llevaría a cabo la ley seca en la capital desde las 6 p.m. del sábado 18 de noviembre hasta las 6 a.m. del lunes 20 de noviembre.

En caso de segunda vuelta en la capital, la ley seca iniciará desde las 6 p.m. del sábado 18 de noviembre hasta las 6 a.m. del lunes 20 de noviembre. Foto: Archivo EL TIEMPO

Es importante mencionar que incumplir esta medida puede causarle sanciones definidas por las alcaldías locales y por la Policía, según lo establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.



¿Qué beneficios reciben las personas cuando votan?

Los colombianos que salgan a votar y tengan el certificado electoral pueden obtener una “rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez”, según la ley 815 de 2003. Los estudiantes de instituciones de educación superior públicas tendrán derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula. Descuento del 10 % en el proceso inicial y la expedición de duplicados de la libreta militar. Los votantes tendrán benéficos en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en situaciones de igualdad de condiciones, estrictamente definidas en un concurso abierto. Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. Según dispone la ley 403 de 1997, en su artículo 3, que con el certificado firmado, los empleados que voten tendrán derecho a media jornada laboral de descanso compensatorio remunerado, el cual debe ser disfrutado dentro de los 30 días siguientes a la elección.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

