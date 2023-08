El mayor PNP Miguel Ángel Canales Berríos, comisario de la dependencia policial de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho (SJL), fue grabado durmiendo en el interior de su oficina. Versiones periodísticas indicaron que se encontraba en presunto estado de ebriedad.

En las imágenes difundidas por el noticiero “24 Horas” y TV Perú Noticias se ve al oficial PNP de pie junto a dos hombres bebiendo cerveza y con música de fondo en un lugar no determinado. Luego, en otro video aparece durmiendo en una silla y con los brazos apoyados en su escritorio y rodeado de dos botellas de licor.



En el informe periodístico se detalló que el video es actual, pero que aún no se tiene una fecha exacta de cuándo ocurrió. Las investigaciones determinarán si estaba de vacaciones o de servicio y si las personas que lo acompañaban eran o no agentes policiales.



“He dado cuenta a mi comando y el comando ha dispuesto que la Inspectoría General, órgano disciplinario, asuma las investigaciones para determinar las responsabilidades que hubiera ha lugar. La Inspectoría General, en este tipo de casos para agilizar las investigaciones administrativas disciplinarias, procede a la separación temporal del cargo del infractor”, indicó el jefe de la División Policial de Lima Este, el coronel PNP Klever Zegarra Silva.



Además, remarcó que el tomar licor en el interior de una dependencia policial es considerada como una falta grave y es sancionada de manera drástica.



Precisó que tiene que hacer una investigación del caso, pues remarcó que se debe respetar el debido proceso para no ser objeto de cuestionamientos posteriores en la indagación.



El noticiero “24 Horas” recordó que Miguel Ángel Canales Berríos, cuando tenía el grado de capitán PNP, protagonizó un incidente con un mototaxista, al que, según versiones periodísticas, agredió porque supuestamente no le dejó subir a su unidad.



