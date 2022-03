Conocida también como 'Sessho-seki ' o ‘piedra asesina’, fue una gran roca ubicada a los pies de las montañas volcánicas de Nasu, en Japón. Este enorme bloque posee una curiosa leyenda que decía que cualquier persona que la toque estaba destinado a morir. Asimismo, esta piedra mantenía en su interior un poderoso demonio: una criatura mitológica con forma de zorro con nueve colas.

Ahora, esta gran roca, que tenía en torno una gruesa cuerda que la unía de forma simbólica, se ha roto en dos al igual que el cordón.



Leyendas o no, los expertos habían observado grietas en la roca. Durante los últimos años, las lluvias y bajas temperaturas habrían podido hacer que el hielo haya terminado por partir la piedra asesina.



La leyenda cuenta además que un monje budista realizó ciertos rituales en torno a la 'Sessho-seki', convenciendo al demonio que dejara de habitarla por lo que, a pesar de haberse roto, ya no tendría en su interior al 'Tamamo-no-Mae', o conocido también como 'el zorro de nueve colas'.



La historia completa cuenta que el emperador Konoe se enamoró de una mágica mujer llamada Tamamo-no-Mae, de una inteligencia y belleza inigualable, pero que resultó ser el espíritu maligno del demonio enviado por un malvado mago que quería usurpar el trono.



El emperador Konoe, que había caído enfermo desde que conoció a Tamamo-no-Mae, supo la verdadera identidad de la mágica mujer y ordenó a dos de sus mejores guerreros matarla.



Tras una intensa búsqueda, los hombres encontraron al zorro de nueve colas en los pies de las montañas de Nasu y al matarlo con una flecha su cuerpo se volvió en la 'Sessho-seki'.



Los usuarios de Twitter se mostraron anonadados y preocupados con esta noticia. No obstante, la leyenda explica que esta roca es capaz de emitir gases venenosos, los cuales podrían causar la muerte de un ser humano con solo tocar la piedra.



Los habitantes y vecinos de Tochigi, una prefectura ubicada cerca del lugar, fueron quienes se percataron de que la roca se había partido y empezaron a publicar fotos en redes sociales.

​

Los demás usuarios mostraron preocupación, por lo que decidieron no acercarse al bloque y advertir de lo peligroso que era.



“Siento que he visto algo que no debería verse”, se lee en el comentario de un usuario.

*Con información de Mag/ El Comercio, Perú (GDA)

Grupo de Diarios de América