Una mujer colombiana, identificada como @ingridromero10 en TikTok, compartió su odisea para buscar empleo en Estados Unidos.

La historia de Ingrid comenzó cuando llegó a Tampa, Florida, hace aproximadamente un año y medio. Inicialmente, tuvo la suerte de encontrar trabajo rápidamente, pero la situación cambió en poco tiempo.

Según relató, una de sus compañeras de trabajo comenzó a discriminarla debido a su falta de fluidez en inglés y solicitó repetidamente que la cambiaran de área. “Por primera vez viví lo que es la discriminación y mis jefes tenían preferencia por ella”, contó.

Ante esta situación, Ingrid tomó la decisión de mudarse a California en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, su experiencia no mejoró, pues a pesar de tener un permiso de trabajo legal, se enfrentó a múltiples rechazos en la búsqueda de empleo.



Tras notar la dificultad de hallar la alternativa perfecta, optó por acudir a entidades expertas que conectaban a candidatos con empresas. Si bien, al inicio, le hicieron una oferta que prometía ser duradera y formal, las malas noticias no tardaron en llegar.



“Me dijeron que la compañía ya no necesitaba a tantos empleados y que les darían preferencia a lo que estaban fijos, contratados directo con la empresa y no por medio de una agencia”, relató la usuaria, quien cree que su limitada fluidez en inglés podría haber sido un factor determinante en su despido.

La colombiana enfatizó que lo vivido era personal y no reflejaba la situación de todos los de su nacionalidad. Sin embargo, sintió la necesidad de compartir un consejo vital para aquellos que piensan establecerse en el país norteamericano.



“Siempre les recomiendo que si van a mudarse a otro país donde no se hable su lengua materna, por lo menos busquen la forma de aprender un poquito de ese idioma. No es indispensable, pero sí te hace todo más fácil”, confesó.



El video de Ingrid en TikTok acumuló más de 100,000 reproducciones y generó cientos de comentarios de otros extranjeros que compartieron experiencias similares en la búsqueda de empleo en Estados Unidos.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO