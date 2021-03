Se hizo un tatuaje, pero descubrió que tenía connotación sexual

Una tiktoker dió a conocer las palabras que decidió tatuarse en su cuerpo y el video explicativo fue furor en la red social. La joven contó que sin querer decidió “inscribirse” una “frase de aliento”, que terminó teniendo una connotación sexual.

Se trata de la usuaria @mariaavery, quien hace unos días se sumó a un desafío de TikTok que invitaba a mostrar los tatuajes más “tontos” que la gente se realizó.



“Es mi momento de brillar”, comenzó a decir la joven, y luego explicó que a sus 18 años estaba navegando en Pinterest y pensó que la frase “sigue adelante” era muy inspiradora.

Entonces decidió tatuárse esa frase. “Pero me la tatué acá”, afirmó y mostró el lugar en el cuerpo donde decidió colocarla. Aunque la frase estaba pensada para dar ánimo en distintos momentos de la vida, el espacio elegido para exhibirla fue justo a la altura de la cadera, casi sobre los glúteos, lo que daba una connotación totalmente distinta a la deseada.

Solo se vino a dar cuenta de que podía ser malinterpretado cuando se los mostró a sus seres queridos. “Pensé que había sido una buena idea, hasta que mi familia lo vio y me dijo: ‘Qué es eso? Es muy sexual. Sacatelo’”, narró la joven.



Para arreglarlo, al año siguiente decidió agregarle más palabras, pero la elección empeoró aún más el doble sentido.

Con la modificación, en su piel podía leerse: “Sigue dándole para adelante”. “En ese punto, todo se volvía cada vez más tonto. Así que me di cuenta de que tenía que taparlo o quitarlo”, relató la joven.



Finalmente, decidió tapar la frase inspiradora con un dibujo de flores. “No quería que me lo quitaran, así que lo cubrí, pero este es probablemente el tatuaje más tonto que me he hecho”, dijo.



*Con información de LA NACIÓN (GDA - Argentina)