Una mujer australiana, identificada como Jade Eva, se volvió viral en TikTok por compartir su historia sobre los efectos secundarios que le ocasionó una operación estética en su mandíbula. Según comentó, el tratamiento tenía el fin de hacer parecer que tenía una quijada tonificada; no obstante, su rostro empezó a hincharse a los pocos días.



La mujer, oriunda de Perth, Australia, reveló que la inflamación no bajó por completo, sino hasta después de 10 días, de los cuales no pudo comer nada sólido por lo menos en siete de ellos.



En una seguidilla de videos que compartió en su cuenta personal de TikTok, Jade narra que tuvo que someterse a varios procedimientos ambulatorios para poder bajar la hinchazón, inclusive, tomar potentes pastillas para poder aliviar los efectos que le ocasionó la cirugía plástica.

“Me llené la mandíbula para sentirme mejor conmigo misma, pero esto casi termina arruinando mi vida”, comentó la creadora de contenido en una grabación que ya sobrepasa el millón de reproducciones y los 26 mil “Me gusta”.



Algunos de sus seguidores le dieron palabras de aliento para que pudiera sobrellevar el proceso. Algunos de ellos manifestaron haber pasado por el mismo problema, por lo que narraron, de manera superficial, sus experiencias.



“Estarás bien. Mantente fuerte. Tocaron un nervio o algo así. No es sobrellenado. Se arreglará”, “esto me pasó, no vale la pena, meses después tuve una mal reacción”, “parece que estás sintiendo mucho dolor. Espero que todo mejore” y “me pasó exactamente lo mismo. Pero en ambos lados. Intentaron decirme que era alérgico al producto. Cayó instantáneamente con antibióticos”, fueron las reacciones de algunos internautas.



En un video posterior, la australiana mostró sus fotos cuando era adolescente, época en la que utilizaba lentes, cabello castaño claro, pero al ver el metraje, un seguidor le preguntó por qué decidió colocarse relleno en la mandíbula: “el relleno generalmente funcionó para mi cara, pero también he considerado disolver la grasa. Lo hice para sentirme mejor”, sentenció.



“ Lo he hecho, así que hemos vuelto a la normalidad”, agregó respondiendo a sus seguidores.



Luego de haber mostrado su proceso de sanación, ahora se le ve mucho más tranquila y compartiendo algunos de sus acontecimientos cotidianos más resaltables, como pasar el rato con su pareja, su rutina de ejercicios y mostrando algunos outfits playeros.



