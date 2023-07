A lo largo de la historia se han escuchado diferentes casos de personas que han ganado millones en la lotería, sin embargo, al paso de los años y por las malas decisiones terminan perdiendo todo.



Esto le pasó a Mark Gardiner y a su compañero Paul Maddison, quienes ganaron más de 22 millones de libras esterlinas en 1995, pero ahora ha vuelto a tener un trabajo normal.

En ese entonces, Gardiner se llevó 11 millones de libras esterlinas que hicieron que su vida diera un giro de 180 grados. Pero, más de 20 años después, Mark, de 61 años, está de vuelta en el mundo laboral después de una serie de malas inversiones que lo hicieron perder millones.



A pesar de que ha perdido una gran cantidad de dinero, Mark todavía es dueño de un club de fútbol en Hastings, East Sussex y tiene una elegante casa de vacaciones en Barbados. Además, parte de sus ahorros, 2 millones de libras esterlinas, se encuentran invertidos en su empresa Croft Glass, donde trabaja actualmente.



(No deje de leer: 'Rasputín': a esto se dedica uno de los actores de 'Pandillas, guerra y paz').



En este lugar, él es el administrador del negocio y también realiza mediciones, encuestas y pedidos.

"Tenía Croft Glass antes de la victoria, así que invertí £ 2 millones en él. Tenía 32 años (cuando gané) y pensé que era demasiado joven para retirarme", le comentó al diario 'The Sun'.



Asimismo, agregó: “Así que decidí invertir dinero en la empresa. Quería ver si tenía la capacidad, la habilidad y el conocimiento para llevarlo más allá. Era un negocio, pero también era un desafío. Y somos lo que somos hoy. Mi secreto para mantenerme normal y cuerdo, para mantener los pies en el suelo, es porque seguí trabajando”.



(Siga leyendo: Patti Smith: La historia de amor detrás de la canción ‘Because the night’).

Sin embargo, no todo es malo, pues es su propio jefe y se puede tomarse un día libre si lo necesita.



“No tengo un jefe sobre mi hombro que me diga que tengo que firmar un formulario de vacaciones. Y no me preocupa que si me tomo el día libre no podré pagar los salarios de mi personal", le comentó al mismo medio.



Mark todavía juega a la lotería con los mismos números con los que se llevó el premio mayor en 1995 con la esperanza de ganar un dinero adicional.



Por otro lado, el hombre comentó que ex amigo Paul es testigo de Jehová en Escocia, pero no dijo si todavía se hablan.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El sorprendente caso de un niño al que le extrajeron 526 dientes por inusual condición

Conmovedora historia de perrita pitbull que fue adoptada después de 11 años

El extraño caso del investigador de fenómenos paranormales que nunca más apareció