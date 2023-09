Caitlin Sullivan, una joven madre de 22 años residente de Sauchie, Clackmannanshire, Escocia, vivió una experiencia que conmovió a la comunidad local. La joven denunció que un hombre ingresó a su hogar mientras ella no se encontraba y se acostó en su cama.

El incidente ocurrió el 29 de agosto y se volvió viral después de que la mujer diera a conocer todo lo sucedido en redes sociales. Según relató, se dirigió a su trabajo como era habitual. Después de un día exhaustivo, decidió pasar por casa de una amiga. Mientras estaba allí, la alerta de su cámara de seguridad se activó. Al revisar la notificación en su celular, observó a un desconocido dirigiéndose a su cama y acomodándose bajo las sábanas.

Sullivan deicidió llamar a las autoridades, quienes llegaron al lugar para hacerse cargo de la situación.



El individuo tenía sangre en una parte de su cuerpo, pero se retiró de la vivienda sin emitir palabra alguna. Lo que generó indignación en la mujer es que las autoridades no arrestaron al hombre, sino que simplemente lo dejaron en libertad, concluyendo que no había cometido un delito.

Un día después del incidente, Caitlin recibió un mensaje en su cuenta de Facebook por parte del intruso. Allí el hombre le agradeció por permitirle dormir en su cama durante unas horas, se disculpó por el susto que le causó y, al finalizar, le hizo una invitación para que se conozcan algún día.



“(Le escribo) Para darle mis más sinceras disculpas, no estaba bien. Gracias por dejarme apoyar la cabeza durante tres horas, espero que no haya sucedido ningún daño”, escribió el hombre y concluyó: “Tengo esperanza de conocerte algún día”.



Caitlin, quien vive con su bebé, expresó su miedo de volver a su hogar. La imagen de un extraño en la misma cama donde suele dormir con su hijo la atormenta, por lo que está buscando un nuevo lugar en donde vivir junto a su pequeño.



“Es el hecho de que tanto yo como mi pequeño dormimos en esa cama. Si hubiera estado allí, probablemente se habría metido en mi cama y habría dormido a mi lado”, señaló al diario británico Daily Mail.

La joven compartió su indignación ante la respuesta de la policía: "Llamé a la policía y simplemente me dijeron que lo bloqueara. ¿Quién puede decir que no volverá? No ha sido castigado por ello, por lo que podría volver a hacerlo. Ahora tengo miedo de quedarme en mi casa con mi pequeño".



Además, los relatos de sus vecinos sobre el comportamiento inusual del hombre la han perturbado aún más. "Me dijeron que el hombre estaba tratando de entrar a mi casa la noche anterior, alrededor de las diez de la noche. Lo vieron gritando y chillando", finalizó la mujer.

Por su parte, el portavoz de la policía local señaló: “Alrededor de las nueve de la mañana del martes 29 de agosto, los agentes fueron informados de que había alguien dentro de una casa en Rosebank, Sauchie. Los oficiales asistieron y después de poder ingresar a la propiedad hablaron con la persona que estaba dentro”. Y justificó la medida: “No se estableció ningún delito y se habló con la denunciante. No recibimos más quejas ni informes en relación con este incidente”.

