Uno de los reality show que más capta la atención de los televidentes es el ‘Desafío’ que desde su primera emisión en el 2004 cuenta con un gran número de seguidores.



Se ha conocido en las últimas horas que, con ocasión de los 20 años del reality en el 2024, se dará una nueva versión del show que tendrá novedades y nuevos retos, según el vicepresidente de entretenimiento del canal Caracol Juan Esteban Sampedro.

En una reciente entrevista Sampedro aseguró: “Sabemos que tenemos un compromiso muy grande con el programa… sabes que vuelve a ser el número uno de la televisión colombiana, batiendo otra vez récords, y hay que consentirlo y darle todo lo que se merece, porque es una marca muy importante para Caracol”.



Así mismo, afirmó que aunque no se concretan los detalles de esta nueva temporada, lo cierto es que no se llevará a cabo en República Dominicana como en años anteriores.



Sampedro contó que lo más probable es que se dé un desafío medieval, pero no lo dio por hecho.



Por otra parte, han surgido algunos rumores de quiénes podrían hacer parte de esta nueva versión del ‘Desafío’.



En estos han salido nombres como 'Bogda', Byron, Moisés de 2022, Alexa, Camila, quienes han hecho parte del show anteriormente.



Estos nombres han sonado, ya que algunos de ellos han publicado en sus redes sociales, que han sido invitados para ser parte del reality de pruebas y han recibido esta con alegria y emoción.



El canal aún no ha confirmado esta información y los seguidores del reality se encuentran a la expectativa de conocer más detalles.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

