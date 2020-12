Filtran video de ensayos de RBD para su concierto de reencuentro

La recordada banda mexicana RBD realizará un concierto virtual llamado ‘Ser o Parecer’ el próximo 26 de diciembre a las 5:00 p.m. hora México (6 p.m., hora Colombia).



Con este show de 'streaming', el grupo volverá a los escenarios después de su separación en 2009. Por tal razón, los artistas Anahí Puente, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez han estado reuniéndose para ensayar las canciones que interpretarán durante el espectáculo.



Recientemente, se filtró un video en redes sociales en el que se observa a los cuatro actores usando tapabocas y practicando la coreografía del tema 'Tras de mí', uno de los más recordados por la 'generación Rebelde'.



En el baile, en el que forman una especie de pirámide, con Christian y Anahí a los extremos y Maite y Christopher en el centro, se puede observar que los cuatro integrantes de la banda están realizando los mismos pasos. Sin embargo, en uno de los giros Maite comete un error y por poco choca con Christopher.



Por esta razón, los internautas la han criticado, señalando que luce “un poco tiesa” y que necesita coordinación. Mientras tanto, han aplaudido a Anahí, asegurando que es quien mejor realiza la coreografía.



"Obviamente no se van a mover como antes", es uno de los comentarios que se lee en la publicación en Instagram en la que se compartió el video.



Además del clip, la actriz Anahí compartió, el 20 de diciembre, una fotografía del reencuentro en su cuenta de Instagram. En esta se le observa posando al lado de sus compañeros durante uno de los ensayos.



Aunque Dulce María y Alfonso Herrera no formarán parte del reencuentro, el productor del evento. Guillermo Rosas, ha asegurado que estarán presentes de alguna manera.



"Siempre se ha anunciado (el concierto) como un tributo a RBD, conformado por los seis. Entonces, por supuesto que en nuestro tributo están considerados Dulce María y Alfonso Herrera. No lo deberíamos ni de estar contando, pero hay un 'performance' entero dedicado a ellos", contó.



Dulce María, quien ha sido la vocera de la agrupación desde su último concierto, llevado a cabo el 21 de diciembre del 2008 en Madrid, contó en sus redes sociales que la razón por la que no participará en el evento es debido al reciente nacimiento de su primera hija.



"No es que no quiera, sino que no puedo, tanto la pandemia como un embarazo se viven de manera diferente en cada mujer y persona. Esto (el concierto) tenía que suceder muy rápido (...) Mi bebé nace en diciembre y en marzo, que era como la fecha límite, voy a estar lactando o en posparto. No tengo ni idea de cómo me va a ir", indicó cuando aún estaba embarazada.

El concierto, que se realiza en homenaje a los millones de fanáticos que tiene RBD y el legado musical de la agrupación, será transmitido a través de seroparecer.world. El costo de la boleta es de 608 pesos mexicanos (poco más de 100.000 pesos colombianos).

Tendencias EL TIEMPO