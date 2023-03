Suerte y destino, con estas dos palabras se podría describir lo que vivió un hombre de 47 años al darse cuenta, de una manera muy particular, que fue el afortunado ganador de la lotería más importante de Europa.

Se trata de Dion Davies, un hombre que se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Todo comenzó cuando él estaba limpiando su auto antes de que un operario le hiciera la revisión técnico-mecánica.



"El tipo me pidió que sacara todas mis pertenencias antes de comenzar, ¡por si acaso tiraba algo valioso! Me alegro de que lo haya hecho”, indicó Davies al diario The Sun.

En ese momento encontró un tiquete de lotería que había comprado en diciembre de 2022, del cual no se acordaba. Razón por la cual, se acercó a un lotero para preguntarle sobre los resultados ganadores del Euromillones en Navidad.



El vendedor le dijo que los dígitos que tenía registrados en la boleta fueron los ganadores. Luego de recibir la noticia, Davies no dudó en ir a su casa para contárselo a su esposa, con quien llamaron a la empresa Euromillones para comprobar si era cierto o no lo que le dijo el vendedor.

El pasado 2 de febrero, cuando la compañía contestó, le informaron a Davies que tardó seis semanas y quince días en reclamar su premio, un largo tiempo, dado que lo buscaron a través de la Lotería Nacional.



Sin embargo, lo felicitaron, ya que atinó a los dígitos 1, 11, 17, 20 y 27 y Lucky Stars 4 y 5, con el cual iba a recibir más de $55 mil libras esterlinas, equivalentes a más de 327 millones de pesos colombianos.



De acuerdo con el diario The Sun, este hombre de Reino Unido, va a viajar a Italia con su familia, llevar a su hijo de Comic-Con en San Diego, en Estados Unidos, tomarse un tiempo de descanso y disfrutar de su trabajo como actor, interpretando a 'The Bet' en el centro de artes en el teatro The Chapter.

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS