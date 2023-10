‘Se empelotó el jurado’: ‘Yo me llamo Ryan Castro’ puso a 'perrear' a Pipe Bueno

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la séptima etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

Le puede interesar: Tildan de ‘grosera’ a Amparo Grisales por fuerte comentario a cantante de ‘Yo Me Llamo’

En esta etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 55 de la competencia, Pipe Bueno sorprendió a sus compañeros y el público asistente, pues tras la presentación de ‘Yo me llamo Ryan Castro’, el cantante de música popular perreó y se quitó su chaqueta.



El imitador interpretó el sencillo ‘14/20’, en los últimos segundos de la presentación Pipe Bueno se paró de la silla y empezó a bailar al ritmo del reguetón, además, se quitó su blazer, por lo que el maestro César Escola reaccionó comentando: “Se empelotó el jurado”.

También puede leer: Silvestre Dangond regresó con radical cambio de look tras su crisis de depresión

Al finalizar la canción, Pipe Bueno dijo: “me sentí como cuándo tenía 14, la interpretación me hizo sentir como si tuviera 14”.



Por otra parte, el maestro César Escola retroalimentó al cantante diciendo: “a mí me gustó mucho, me gustó mucho, estábamos en un ping-pong mientras cantabas, porque en estas colaboraciones Ryan Castro canta en un tono bajo, entonces el reto era que el participante no perdiera el color del original, pero lo hiciste muy bien y muchas gracias por la adaptación de la letra, porque es bastante explícita y no es apta para el horario familiar”.



“Por qué si estas canciones suenan tan bonito y le dan ganas a uno de bailar, igual el artista se luce, por qué los cantantes originales tienen que ser tan explícitos, deberían ver Yo Me Llamo y hacer la nueva versión con la letra adaptada. Porque muchas de las letras de reguetón actual son una ‘chanda’”, comentó Amparo Grisales.

Facebook Twitter Linkedin

El programa es uno de los más vistos en las noches colombianas. Foto: Captura de pantalla Caracol TV

Lea también: Alkosto lanza 5 días de 'Hot Sale' ofertas imperdibles con más del 50% de descuento

Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Alci Acosta, Greeicy Rendón y Kany García.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor y escogió a ‘Yo me llamo Héctor Lavoe’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 15 millones de pesos.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’



Más noticias en EL TIEMPO