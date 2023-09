A través de las redes sociales, se viralizó la ceremonia de una mujer argentina que decidió casarse consigo misma, luego de pasar por un divorcio con el padre de su hijo.



El hecho suscitó distintas opiniones entre los internautas, ya que hubo quienes apoyaron su determinación y otros que dijeron no entender el motivo y la validez de aquella unión.

En una ceremonia privada Mariel Narbona dio el sí para aceptar un nuevo compromiso matrimonial, pero esta vez con ella misma. Con un vestido blanco, un ramo y tres damas de honor, esta argentina no dudó en aceptar su propia mano.



En compañía de sus amigas y sus seres queridos, la oriunda de la provincia de Córdoba, asumió la boda como un regalo en la celebración de su cumpleaños número 49 y en conmemoración a un nuevo camino en su vida, como un símbolo de un renacimiento emocional.



"Decido casarme conmigo porque era un cumple temático y me pareció una buena ocasión para hacerlo de esta forma y porque es el resultado de una búsqueda, no superficial, sino más profunda, porque realmente creo en el amor propio, porque elegirse y aceptarse a uno mismo primero, lo deberíamos hacer todos", expresó la cordobesa para el noticiario 'C5N'.

Aunque este ritual no tiene una validez en el contexto religioso ni notarial, según el diario 'El Mundo', sí representa para quien la realiza un enlace marital, donde se constituye un compromiso de fidelidad y afecto por sí mismo.



La sologamia una ceremonia simbólica que muchos utilizan como un acto para enfatizar su amor propio y su independencia, en la que se pueden encontrar distintos

formas de consolidarla a través de votos, intercambio de anillos o una celebración entre amigos y familiares, de acuerdo con la 'BBC'.



Pese a que así se denominaría la decisión de Narbona, esta aclaró que no necesariamente corresponde a la práctica anteriormente referida, ya que no descarta en un futuro compartir con otra persona una relación sentimental.

"Yo no estoy cerrada a estar con una pareja en otro momento, (...) solo que mi elección fue casarme desde esta Mariel que soy hoy, desde la libertad y de las ganas de celebrar el amor en general. Me amo y me elijo", finalizó la mujer para el medio.

💍 Mariel: la mujer que se “casará” con ella misma



🎉 Tiene 49 años y lo celebrará con sus afectos en una reunión privada.



📺 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ohM4nRN9wC — C5N (@C5N) August 12, 2023

Aunque el hecho ocurrió el pasado 12 de agosto, la particular decisión de la argentina se viralizó en las redes sociales, donde hubo algunos comentarios de los internautas que felicitaron su determinación y otros que la criticaron.



"Felicidades, como buena Leo, nos sentimos suficientes con uno. El otro es difícil de encontrar"; "Yo tengo muchos conocidos que viven en pareja consigo mismo";"Única irrepetible"; "Yo también pienso hacer eso a finales del año"; "Se escucha cada cosa en estos tiempos"; "Toda excusa es buena para organizar una buena fiesta" y "Esto me parece algo loco", fueron las opiniones más destacadas.

