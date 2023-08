Durante los últimos días se conoció la historia de Rachel Wright, Kyle Wright, Yair Lenchner y Ashley Giddens, dos parejas que estaban casadas y decidieron separarse para formar una relación de cuatro personas, pues además aseguran estar enamorados entre todos.

“Ninguno de nosotros buscábamos compañeros de vida, pero eso fue lo que encontramos”, dijo Rachel Wright al medio de comunicación ‘NeedToKnow’. “Después de que todos nos enamoramos, la etiqueta de 'poliamor' se quedó”, agregó.

Rachel Wright, quien actualmente tiene 34 años, aseguró en sus declaraciones que pensó que algo estaba mal con ella por desear la no monogamia, recordando lo difícil que era tener citas mientras crecía. Fue en esa época que la mujer oriunda de Nueva York conoció a Kyle mientras trabajaban en el mismo restaurante y reprimió sus dudas.



Sin embargo, menciona que estas dudas nuevamente salieron a flote tres años después de casarse, en 2016, cuando la pareja decidió incluir a otras personas en su matrimonio. Así, conocieron a Yair Lenchner y Ashley Giddens, ambos de 36 años.



“Todos encajamos como si hubiéramos sido amigos durante décadas”, dijo Rachel Wright, quien trabaja como terapeuta matrimonial. “No podíamos dejar de hablar, enviar mensajes de texto y pasar tiempo juntos”.

Tras varios meses conociéndose, las dos parejas se divorciaron para formar un cuarteto poliamoroso que les permitió “fusionar sus vidas y familias”.



“Para mí, la no monogamia no es una actitud, sino una orientación”, indica Rachel Wright, agregando que “algunas personas experimentan la no monogamia como una opción y otras, como lo último”.

¿Cómo se conocieron las parejas?



Rachel Wright menciona que conoció el concepto de poligamia cuando estaba en la universidad, y desde entonces le llamó mucho la atención, tiempo después junto a su esposo Kyle comenzaron a investigar más sobre este tipo de relaciones y finalmente decidieron dar el paso de crear su cuenta en la aplicación ‘Feeld’, esta es una plataforma de citas que facilita la comunicación entre personas interesadas en la ‘no monogamia ética’, el poliamor, el sexo casual, la perversión, el intercambio de parejas y otros modelos de relación alternativos y preferencias sexuales.



“Nos comunicamos mucho y no puedo comenzar a expresar la cantidad de comunicación adicional y autorreflexión, así como la conciencia, que se requiere para que esto funcione de manera saludable”, explicó la terapeuta matrimonial.



De igual manera, mencionó que junto a su esposo, allí conocieron a Lenchner y Giddens, quienes siempre habían mantenido una relación abierta y comenzaron a pasar tiempo con la pareja hasta el año 2021, cuando decidieron vivir los cuatro en la misma casa.

Menciona que actualmente tienen planes de mudarse a una ciudad donde el poliamor sea reconocido y poder contraer matrimonio, para poder dar el paso de tener hijos.



También mencionó que sus familias se han adaptado a su estilo de vida y relación no tradicional, y son los extraños y desconocidos quienes los critican fuertemente por las diferentes redes sociales.



“Extraños al azar comentan cosas, pero la gente suele odiar las cosas que no quieren entender o que les asustan (...) A veces es difícil de leer, pero me he endurecido la piel: sé quién soy y lo especial que es mi relación, así que no necesito escuchar las opiniones de otras personas”, dijo la mujer al medio de comunicación ‘NeedToKnow’.

¿Qué es una relación poliamorosa?



La Dra. Elisabeth Sheff, autora y experta en poligamia y relaciones no monógamas, define el poliamor de la siguiente manera:



"El poliamor implica mantener relaciones románticas y/o sexuales a largo plazo con más de una persona al mismo tiempo, de manera ética y consensuada por todas las partes involucradas. Esto se basa en la honestidad, la comunicación abierta y la voluntad de establecer límites y acuerdos claros".

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

