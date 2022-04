Las consecuencias por la agresión física que protagonizó Will Smith contra Chris Rock en la gala de los Óscar han pasado desde el escrutinio público hasta la prohibición de la entrada a los premios durante los siguientes 10 años.

Además, algunos de los proyectos cinematográficos de Will Smith que estaban en proceso fueron cancelados o pospuestos sin fecha oficial de retomar, como es el caso de la cuarta entrega de la película ‘Bad Boys’, en donde es uno de los protagonistas.



Sin embargo, la revista Forbes informó que no todo lo que lleve su nombre ha caído, pues las ventas de su libro autobiográfico han aumentado en las últimas semanas.



'Will’, como es el nombre del libro, fue publicado a finales de 2021 y en el momento tuvo un buen recibimiento por parte del público que estaba interesado en conocer la historia del intérprete del ‘príncipe de Bel Air’.

(Le puede interesar: Jada Pinkett Smith: 'Nunca quise casarme con Will, me forzaron').

De hecho, llegó a estar como tercero en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos, aunque después de tres meses comenzó a bajar de puestos en la lista hasta desaparecer.



Sin embargo, esto cambió justo después de la premiación, pues volvió a tomar el puesto 73 entre los 150 libros más vendidos del momento en la lista de USA Today, que se renueva semanalmente. Además, también está en el puesto número dos de los libros más vendidos de no ficción, versión online y en papel, de la lista de The New York Times.

(Lea también: Diamante verde y en el baño: detalles de compromiso entre JLo y Ben Affleck).

¿Qué contiene el libro?

(Le sugerimos: Fue al médico por una infección estomacal, pero era un cáncer colorrectal).

Coescrito por Mark Manson, autor de libros de autoayuda, el libro cuenta no solo con las vivencias de Smith desde antes de llegar al estrellato, sino también con los miedos y preocupaciones que lo llevaron a un punto difícil en cuanto a su salud mental.



El libro lleva a los lectores de la mano de Smith en su camino de autoconocimiento, superación y liberación personal.



Para Colombia, el libro está disponible para comprar en línea a un precio de 118 mil pesos.

Más noticias

- Epa Colombia muestra recibo de la suma de dinero que paga a la Dian

- La estrella que actuó en 900 películas porno y se convirtió en pastor

- Hermano de Chris Rock reta a Will Smith a un combate de boxeo