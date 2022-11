Es en las redes sociales en las cuales las personas se suelen descargar y contar sus mayores penas. Así lo hizo una mujer que descubrió a su novio y a su mejor amiga siéndole infiel en su propia cara. De acuerdo con un video que se viralizó, transcurría un día común cuando de pronto se enteró de que en el área de autoservicio de Starbucks estaba su ser amado junto a otra mujer. No lo pensó dos veces y se vengó de ellos de una forma poco convencional.

La anécdota cobró relevancia luego de que el usuario de TikTok @jusuc80q publicó el video de la situación. Al parecer, cuando la joven descubrió la traición, de inmediato la grabó para dejar evidencia de su venganza. “Él viene todos los días con la misma chica”, le dijo el encargado del establecimiento.



Sin mencionar si ella también trabajaba allí, solo pidió de favor que la dejaran entrar para encararlos. El empleado le prestó el atuendo necesario para que se disfrazara de trabajadora y pudiera encargarse de atenderlos. De esta manera, la protagonista del video viral habló con su novio y su mejor amiga por el intercomunicador, pero ellos no le reconocieron la voz y pidieron sus alimentos.

Entonces, cuando llegó la hora de que recogieran su orden en la ventanilla, la mujer salió y los sorprendió para entregárselas con sus propias manos. Les gritó para que supieran que los vio juntos desde un inicio y escuchó cómo se llamaban “bebé” entre sí. Luego les arrojó el pan desmoronado por la ventana del automóvil y también un agua con hielos para que les cayera en el regazo.



La pareja quedó atónita: ella no supo qué hacer y prefirió quedarse callada, mientras que el sujeto le decía a su exnovia que “no era lo que pensaba”. Eso no funcionó, ya que para ese momento la mujer ya les lanzaba crema batida también por la ventana del vehículo. Por lo que lo único que les quedó fue taparse para evitar ser rociados con los alimentos que pidieron para degustar y después excusarse. “La llamaste ‘bebé'”, dijo la víctima al reclamarles.

La reacción en redes

El video de esta acción se volvió viral de inmediato y hasta el momento acumula más de siete millones de reproducciones y miles de comentarios de todo tipo. Mientras que algunas personas se rieron de lo ocurrido, otros hicieron un juicio respecto a la veracidad del contenido: ¿es montado?, se preguntaron.



Si bien en el clip no se dan más detalles sobre la infidelidad, la comunidad virtual de @jusuc80q no se quedó callada y dio su propio veredicto. “No puedo creer la cantidad de gente que cree que esto es real”; “Buen guión ficticio”; “Los vimos filmando eso hoy, creí que era real, pero luego se estaban riendo después del trabajo y me di cuenta de que solo era una gran broma”, cuestionaron.



Otros lo tomaron como un simple contenido de la red social y se echaron a reír: “Cuando te quedas sin novio y trabajo el mismo día”; “Excelente servicio”; “Quisiera saber quien fue despedido por la asistencia de esto”.

La Nación / Argentina (GDA)

