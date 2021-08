Este jueves, Corte Suprema se pronunciaría sobre condena de 'Epa Colombia'

21 meses después de que Daneidy Barrera, la controvertida ‘Epa Colombia’, fuese acusada por actos de vandalismo a una estación de Transmilenio en noviembre de 2019, por fin se podría conocer la sentencia final que determine su situación jurídica.



Según dio a conocer en un video en sus redes sociales, la empresaria tendría este jueves la lectura del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre su condena por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación en servicio de transporte público.



“Me dicen si es intramural, si es brazalete, si quedo libre o es cadena perpetua”, contó entre risas ‘Epa Colombia’ en su cuenta de Instagram.

Daneidy Barrera ha utilizado sus redes sociales para informar sobre su caso. Foto: Instagram: @epa_colombia

De acuerdo con el concepto emitido por el juzgado segundo penal especializado de Bogotá en marzo de 2020, Barrera fue sentenciada a tres años y medio de cárcel por los crímenes enlistados. Sin embargo, por la poca monta de su pena, no le fue dictada una restricción a su libertad.



En ese entonces, la Fiscalía General de la Nación presentó la apelación manifestando que, a su juicio, la mujer también incurrió en el delito de ‘instigación a delinquir’, consagrado en el artículo 348 del Código Penal.



La solicitud del ente acusador fue respaldada por llos representantes de las víctimas, Transmilenio S.A. y Recaudo Bogotá, que además añadieron que la condena a Barrera debería implicar prisión intramural.



La togada de esa instancia dictaminó que, si bien los hechos ameritaban cárcel, el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios no permitía su óptimo cumplimiento. Eso sumado a que la señalada no presenta ningún antecedente penal.



Dadas las circunstancias, el expediente de Barrera pasó a ser analizado por la Corte Suprema de Justicia y se espera que este jueves se conozca su decisión en firme.

Vale la pena recordar que el año pasado, días después de su fallo vigente, ‘Epa Colombia’ publicó un vídeo relatando su experiencia con la investigación y el proceder de las autoridades judiciales.



“Yo le agradezco a la juez por haberme quitado ese delito (de instigación a delinquir)”.



“Eso se fue para la Corte Suprema, aún mi condena no está fija. Entonces yo puedo seguir payaseando y pajareando”, cerró Barrera.

A la espera del fallo del alto tribunal, la única opción de que la sentencia proferida pueda ser modificada es que alguna de las partes pida un recurso de revisión que, tras ser aceptado, trastoque el veredicto.

