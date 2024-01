Se cumplió inquietante predicción de Baba Vanga para 2024: ¿cuál fue?

A lo largo de la historia han existido diferentes videntes que han hecho diferentes predicciones sobre lo que pasará en el futuro o como se acabará el mundo. Una de las más famosas es Baba Vanga, quien era una mística clarividente que falleció en 1996.



Las predicciones que ha acercado son: el ataque a las torres gemelas, la presidencia de un afroamericano en Estados Unidos e, incluso, predijo que China se convertiría en una potencia mundial. Recientemente, se habría cumplido una de sus predicciones para 2024.



La vidente habría previsto que para 2024 habría un aumento en los ataques cibernéticos, profecía que se había comenzado a cumplir el pasado domingo 7 de enero, luego de que en el aeropuerto internacional Rafic Hariri de Beirut, en el Líbano, las pantallas del aeropuerto cambiaran.

קטע אדיר: מתברר שהצליחו היום להשתיל במסכים האלקטרוניים של נמל התעופה הבינלאומי של ביירות הודעה מטעם ההתארגנות הנוצרית הקיצונית "חיילי האל" שתוקפת את חיזבאללה על כך שהיא משתמשת בנמל התעופה לצרכיה ולצרכי איראן וגוררת את לבנון למלחמה pic.twitter.com/2dQ0xSMLK2 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 7, 2024

El ataque ocurrió mientras se informaban de los vuelos y sus horarios, allí un grupo cristiano libanés realizó el ciberataque y escribió en todas las pantallas:



"En el nombre del Señor y del pueblo. El aeropuerto Rafik Hariri no es el aeropuerto de Hezbollah e Irán, Oh Hassan Nasrallah, no encontrarás nadie que te ayude si el Líbano se ve sumido en la guerra".

Otras predicciones de Baba Vanga para 2024