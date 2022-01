Edes y Raylane se estaban peleando en redes sociales por una publicación de la ‘BBC’ cuando de repente comenzaron a coquetear.



Tras idas y vueltas, se vieron en persona y formaron una linda familia. Esta es la historia de un amor que remeció las redes sociales.

Nos referimos al caso de la pareja formada por Eder Nogueira y Raylane Vanzella, quienes se conocieron durante una discusión en Facebook y vencieron las diferencias culturales para compartir una vida.



La insólita historia de un amor nacido de la controversia

En 2015, el reportaje de la ‘BBC’ sobre un violento ataque perpetrado en la capital de Malí (África) desató miles de comentarios en Facebook.



Según la cadena de noticias ‘BBC’, Nogueira había regresado de Malí después de pasar cuatro meses allí con la Legión Extranjera, por lo que cuando comenzaron a llover críticas en Facebook a la presencia francesa en ese país, 'perdió la cabeza'.



"Me calenté. Hoy estoy más en contra que a favor de la Legión y lo que sucede allí. Pero entonces defendía a los presentes, a los héroes. Cuando maduré, me di cuenta de que muchas de las cosas que allí pasan son culpa de Francia también", opina Edes.



Raylane Vanzella, por su parte, en su momento, intentó calmar a Nogueira, pero no recibió la respuesta que esperaba. Es más, el hombre fue un tanto grosero.



Entre las reacciones, aparecían las opiniones de Edes Nogueira, quien escribía desde Francia, y Raylane, una mujer del estado brasileño de Mato Gross.

Dos días después, Nogueira releyó la conversación y le envió una solicitud de amistad en Facebook.

A partir de esta pelea cibernética, los jóvenes comenzaron a charlar sobre conflictos en África.



Con el paso del tiempo, terminaron por tener una relación de coqueteo.



Él tenía 21 años y acababa de regresar de una misión militar; mientras ella, de 23 años, se encontraba estudiando para ingresar a la escuela de medicina.



“Fue un momento de estrés, pero si no hubiese hecho ese comentario, nunca habría tenido la oportunidad de encontrarla. Jamás se me habría pasado por la cabeza ir a Mato Grosso. El amor de tu vida se puede encontrar en los comentarios de Facebook”, recordó Edes.

El esperado encuentro

Luego de dos meses, el militar decidió partir hacia América Latina para conocer en persona a su amada y celebrar el Año Nuevo junto a su familia.



Este encuentro permitió que ambos pudieran iniciar una relación sentimental. Por ello, tomaron unas vacaciones en Paraná y semanas después anunciaron el noviazgo.



“La gente necesita hablar con más tranquilidad en las redes sociales. Ser abierta, no pensar que lo sabe todo. Creo que nos unimos porque nos comportamos así”, indicó Raylane Vanzella a la 'BBC'.

Ahora son padres

“Cinco años después, él abandonó la carrera militar y se fue a Brasil para estudiar agronomía en Cuiabá junto a Raylane, ahora estudiante de medicina”, publicó el citado medio.



Tras enamorarse perdidamente, Eder Nogueira y Raylane Vanzella tuvieron a la pequeña Cecilia en Francia.

Un año después, en 2019, regresaron a Brasil para comenzar una nueva etapa familiar.



“Fue un mal que vino bien. De no haber estado afectada, ella no habría aparecido en mi vida”, confesó el hombre.

*Con información de El Comercio / GDA (Perú)