Se conocen nuevos detalles de las últimas horas de Canserbero antes de morir

Hace algunos días el fiscal Tarek William Saab ofreció una rueda de prensa para informar sobre algunos detalles de la investigación en el caso de la muerte del cantante y rapero Tirone González, conocido como Canserbero.



González falleció en enero del 2015, tras caer desde la ventana del apartamento de un amigo de él, Carlos Molinar.

De acuerdo con la nueva información, algunos familiares y amigos cercanos al cantante fueron entrevistados y ellos aportaron datos relevantes sobre el terrible hecho.



Según el fiscal, Canserbero tenía excelente salud al momento de su muerte, descartando cualquier tipo de enfermedad mental como la esquizofrenia, afectación que ha sido informada anteriormente por Alejandro Améstica, hermano de Natalia quien era la manager del artista.



#HALLAZGOS #resumen de las entrevistas a los familiares de CANSERBERO realizadas en la sede del @MinpublicoVEN …



1) El día 14 -11-2023 el Ministerio Público en pro del #esclarecimiento de la fatídica muerte de TIRONE GONZÁLEZ (CANSERBERO), logramos #entrevistar a través de… pic.twitter.com/Qu3snVShYx — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 16, 2023

Asimismo, el fiscal informó que el cantante días antes de su muerte había expresado su deseo de finalizar su relación profesional con la manager por razones estrictamente profesionales, ya que no estaba de acuerdo con cómo Amestica estaba llevando su carrera.



De igual forma, de acuerdo con algunos de los testimonios dados por familiares y amigos, en el momento en el que Canserbero se trasladó a la casa de su amigo y productor Carlos Molinar, esposo de Amestica no contaba con los servicios de agua y luz en su apartamento, por lo que por eso se dirigió al lugar.



Más adelante, ocurrieron los hechos que fueron informados a las autoridades, en los cuales supuestamente el rapero habría asesinado a puñaladas a su productor y amigo Molinar y luego se lanzaría por la ventana del décimo piso del edificio Camino Real.



Los testigos también manifestaron que en el apartamento en donde falleció Canserbero y Molinar había muchos restos de sangre por todo el lugar, información diferente a la que en su momento fue proporcionada por el Cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas de Aragua.



La Fiscalía expresó que con esto se pone en duda las versiones que se mantienen hasta el momento en las que aseguran que el cantante se lanzó desde lo alto del edificio, por lo que las investigaciones continuarán para determinar quiénes fueron los responsables de la muerte de Canserbero.



Cabe resaltar que Canserbero era un activista de 26 años, además de uno de los exponentes más representativos del rap en Latinoamérica.

