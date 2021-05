Periodista confunde a William Shakespeare 'vacunado' con el dramaturgo

Una presentadora argentina del ‘Canal 26’ cometió un error que no pasó desapercibido por los internautas.



Ella se equivocó ‘de persona’, incluso de época, cuando dio la noticia sobre el fallecimiento del primer hombre que fue vacunado contra el covid-19 en Reino Unido.



En plena transmisión, la periodista se confundió y pensó que el fallecido era el reconocido dramaturgo inglés William Shakespeare, quien murió hace más de 400 años. ‘Este’ Shakespeare es conocido mundialmente por ser el autor de obras como ‘Hamlet’, ‘Romeo y Julieta’ y ‘Macbeth’.

(Le puede interesar: Video: mesero salva a cliente que se ahogaba con un pedazo de pollo).

El ‘otro’ Shakespeare, el vacunado, era William ‘Bill’ Shakespeare, un homónimo del dramaturgo. Este hombre, de 81 años, llamó la atención tanto por su nombre como por haber sido, en diciembre de 2020, el primero en recibir una dosis de vacuna anticovid en Reino Unido.



El error de la presentadora quedó registrado en un video viral.



“Vamos con una información que nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre, pues estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Como sabemos es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa”, dijo la periodista al presentar la noticia.

Una información que nos deja a todos con la boca abierta. William Shakespeare RIP. pic.twitter.com/Et8Ig76Ly1 — Ernesto Lamas (@ErnestoLamas) May 28, 2021

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Le recomendamos: Policía asegura que Madeleine McCann fue asesinada en Portugal).

El clip desató todo tipo de comentarios por parte de los internautas.



@acaisut escribió: “Si las cuentas no me fallan, dentro de 342 años voy a recibir la segunda dosis de la Sputnik. Espero me dé mejor resultado que la AstraZeneca del pobre Willam”.



Por su parte, la usuaria @veromora10 mencionó: “De algo hay que morir, pero también de algo hay que reír”.



El internauta @z_juanpablo fue más allá: “Me da entre ansiedad y vergüenza ajena. Se tiene que exiliar y cambiar de nombre, de cara, de todo”.



Vale destacar que William ‘Bill’ murió, este 26 de mayo, por causas no relacionadas con la pandemia, según varios medios.



“La vacuna podría marcar la diferencia en nuestras vidas a partir de ahora. Es el comienzo para cambiar nuestra vida y nuestro estilo de vida”, dijo ‘Bill’, en diciembre de 2020, cuando recibió la primera dosis de la vacuna.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Protagonista del popular meme 'el drogado' revela su identidad

Se busca 'guardián' de castillo medieval en una pequeña isla inglesa