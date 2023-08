Nuevamente, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña están en el ojo de las redes, tras una “imprudencia” del paisa en una historia de su cuenta de Instagram.



El artista publicó una foto de la cantante en la red, confirmando que están disfrutando de unas largas vacaciones juntos en alguna zona caribe del mundo, pero varios seguidores especulan que puede ser Colombia, ya que a finales de julio visitaron el Eje Cafetero.

Los artistas se tomaron fotos con varios fanáticos a su paso por Salento, Filandia y el Valle del Cocora en el departamento del Quindío, es por ello se presume que los mismos podrían seguir en el país.



(Le puede interesar: Yatra y Aitana se besan en público: no esconden para nada su relación).



Allí, Yatra fue captado tomándole fotos a la española y mostrándole la flora y fauna del lugar, junto a pequeños recorridos por los pueblos típicos anteriormente mencionados.

Aunque han sido captados por reporteros pasando mucho tiempo juntos y dándose muestras de afecto algo comprometedoras, como abrazos y acercamientos cariñosos, estos siguen sin confirmar un posible noviazgo entre los dos.



No cabe duda, que los ex coach de 'La Voz Kids', España, han sido bastante cuidosos y reservados respecto al vínculo que tienen, sin embargo, a veces pueden cometer uno que otro desliz que contribuye a volar la imaginación de quienes han seguido de cerca a la misteriosa pareja.



(Siga leyendo:El vídeo de Aitana y Sebastián Yatra que enciende las redes: ‘No soy tu novio, pero te quiero’ ).



Tal es el caso de la fotografía que Yatra subió a su historia de Instagram, donde se ve a Aitana visitando una tienda de playa, en bikini y con un pareo tejido en crochet.



La cantante se encontraba mirando vestidos de estilo tropical, lo que podría indicar que siguen en sus vacaciones de verano.

Al parecer, se encontraban disfrutando de un destino veraniego. Foto: @sebastianyatra

Sin embargo, el retrato de la autora de 'Los Ángeles' no duró publicada mucho tiempo, ya que minutos después el colombiano borró la 'instastory', creando mayores dudas entre sus fanáticos y los demás seguidores.



(Lea también: ¿Sebastián Yatra y Aitana terminaron? Hay rumores de una posible ruptura).



No obstante, su “desacierto” no alcanzó a ser eliminado del todo, pese a que el paisa fue rápido, hubo quienes alcanzaron a ver y guardar la evidencia de que se encontraban juntos nuevamente.



Cada vez es más notorio que el duo de 'Corazón sin vida', podría estar ocultando una relación amorosa de hace meses, pero esto es tan solo una especulación, tanto de sus admiradores como de los paparazzi que los han seguido de cerca.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

