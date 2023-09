Shakira hizo historia en los premios ‘MTV Video Music Awards’ de este año, al convertirse en la primera artista latina en recibir el premio ‘Michael Jackson Video Vanguard’, un reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música, durante las últimas décadas.

La cantante colombiana, que estaba nominada a cuatro premios en la ceremonia, se presentó antes de recibir su premio para interpretar algunos de sus éxitos más emblemáticos, incluyendo "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever", "Chantaje", "Loba - She Wolf", “Te felicito”, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53.”, entre otras.

La presentación de la barranquillera se volvió tendencia a nivel mundial, pues muchos de los artistas más importantes de la actualidad, cantaron y bailaron al mejor ritmo de las canciones de Shakira.



Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con el homenaje y los galardones recibidos por la estrella, uno de sus críticos más frecuentes, el periodista español Alessandro Lequio no desaprovechó la ocasión para arremeter contra la colombiana, pues tras la actuación realizó una serie de comentarios desfavorables.



El presentador de origen zueco, pero nacionalizado en España, crítico principalmente el hecho de que Shakira haya interpretado uno de sus más recientes éxitos en su presentación, se trata de la colaboración de la barranquillera con el argentino Bizarrap, la producción "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53".



Este sencillo se convirtió en tendencia mundial a pocas horas de su lanzamiento, pues en ella, Shakira expresa y comparte con el mundo algunos detalles de su separación con el ex deportista español Gerard Piqué.

~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!

~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023

Shakira en 2028/ 2023 Foto: XAVI MENOS /AFP

Alessandro Lecquio no escatimó en su crítica y arremetió contra Shakira de una forma muy agresiva, mostrando “su desacuerdo” con la interpretación de este sencillo en un evento tan importante a nivel mundial.



“A veces se comporta como una cupletista de quinta que busca el escándalo para intentar vender cuatro discos”, dijo el presentador.



“Es una estrella internacional que triunfa en los escenarios más prestigiosos y recibe los premios más importantes y no necesita para nada buscar el protagonismo buscando la venganza de Piqué (...) No le vamos a quitar el dolor que sintió, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por ese dolor”, continuó Lequio.

No es la primera vez que el periodista español ha atacado a Shakira, pues a los pocos días de oficializar su separación con Gerard Piqué, el hombre atacó a la colombiana por medio de su cuenta de Instagram, dónde aseguró:



“Lo que tiene que hacer Shakira es ponerse de acuerdo, porque ahora dice que tuvo que renunciar a su carrera y quedarse en Barcelona, y cuando Hacienda le preguntó por su residencia, dijo que prácticamente estaba todo el año fuera de Barcelona por motivos de trabajo, y que por eso no tributó en España. Que se aclare”.

