Tras los videos que se han hecho virales en redes sociales, en los que se ve a una pareja pelear en un bus de TransMilenio y luego cómo el joven se cuelga de la puerta del mismo en una peligrosa maniobra, el protagonista del clip ha salido a dar su propia versión de la historia.

Según los videos difundidos en redes, una pareja discute en el articulado. La chica le reclama de manera insistente “¿Por qué me tiene que robar a mí?”, mientras que quien parece ser su novio trata de calmarla y le dice “Mire, estamos haciendo aquí una escena”.



Minutos más tarde, el pasajero se baja del bus pero, al ver que su novia sigue dentro del TransMilenio, intenta abrir a la fuerza. Al no tener éxito, no duda en colgarse de la puerta mientras el vehículo se traslada hasta la próxima estación. Ante la peligrosa maniobra de su pareja, en otro clip, la joven lo mira y llora preocupada por su compañero.



Ante la amplia difusión de los videos, grabados por otros pasajeros, el protagonista ha salido a hablar para explicar lo sucedido, los clips fueron publicados por el ‘influencer’ Brayan Mantilla. Comienza indicando en qué estaciones había pasado en incidente: “Me monté desde ciudad jardín como hasta la primera de mayo”.



Me encanta vivir en Bogotá pic.twitter.com/iNasvNtkhQ — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) September 27, 2022

Luego, explica por qué había surgido la pelea: “No la había robado. Se puso así porque yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho y esa conversación no me gustó”.



El joven resalta que no había robado a la muchacha y confirma que, al menos en ese momento, sí eran novios: “A la final todo se le entregó, yo no le quité nada. Es que éramos pareja, ¿yo qué le iba a quitar? Y ella se pone a gritar ‘¿Por qué me roba?’ ¿En qué momento yo la robé?”, afirma.



Sobre al momento en el que decide arriesgar su vida colgándose por fuera del TransMilenio dice: “Yo no me acuerdo cómo me monté, solo sé que parecía el Hombre Araña”.



A pesar de que muchos han señalado lo peligrosas que pueden resultar este tipo de acciones, el joven se excusó en lo ‘romántico’ que podía ser: “¿Qué hombre se monta así en un TransMilenio solo para no perder (a la pareja) o hablar?”, concluyó.

