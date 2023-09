Shakira es una de las artistas colombianas que más se ha destacado en el mundo por el talento que posee como cantante.



Por esta razón, miles de fanáticos querían homenajear y reconocer lo que la artista ha hecho para exaltar el nombre de Colombia.



Así fue que surgió la idea de crear un día dedicado a ella, por eso este 29 de septiembre se celebrará por primera vez el día de Shakira.

Muchos han sido los reconocimientos que esta cantante ha recibido durante su vida artística, por eso, varios seguidores e internautas compartieron la idea de que Shakira era merecedora de un día especial dedicado a ella.



(Le puede interesar: Jefe de prensa de Shakira habló sobre uso de 'El jefe' para promover reforma laboral)

¿Porque se escogió el 29 de septiembre como el día de Shakira?

La idea, que también fue impulsada por Spotify, se dio porque este 29 de septiembre se cumplen 25 años del lanzamiento del álbum “¿Dónde están los ladrones? “, tercer álbum de la barranquillera y con el cual empezó a darse a conocer más fuerte en el ámbito musical mundial.



No obstante, cabe resaltar que Shakira ya tenía su día de celebración, cuestión que muchos olvidaron.



(Lea más: ¿Piqué la dejó con la deuda en Hacienda? El proceso judicial que le espera a Shakira)



De acuerdo con ‘Prensa News co’, en el 2006, el alcalde de Miami de ese entonces, Manny Díaz declaró el 6 de septiembre como el día de Shakira y la razón fue que la colombiana llenó rápidamente el estadio Arena American Airlines para su show, por lo que tuvieron que realizar cinco conciertos que fueron lleno total.



Ya que muchos no recordaron ese acontecimiento en la vida de la barranquillera, entonces se preparan con gran entusiasmo para celebrar el 29 de septiembre, el día de Shakira, no solo en su país natal, sino alrededor del mundo.

Datos que posiblemente no conocías sobre Shakira

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Shakira recibe feroz ataque laboral: 'Era tacaña... no saben lo que sufría Piqué'

Actor de la Casa de Papel arremetió contra Shakira: 'Qué pereza das'

Shakira y la nueva ‘bomba’ con Piqué: habría intentado volver con él tras separarse