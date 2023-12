'Sino pagas, no vienes': Mujer le cobra a sus hijos para asistir a la cena de Navidad

Tradicionalmente, la cena de Navidad es una de las ocasiones en que las familias se congregan. Hijos que viven en otros lugares se reúnen en la casa de sus padres para compartir momentos alrededor de una comida. Este año, en Reino Unido, una mujer se cansó de que sus hijos no le ayudaran con los gastos de la cena y les cobró para poder asistir a la misma.



Caroline Duddrige, una británica de 63 años, fue quien tomó la drástica medida. La mujer se sintió agotada porque siempre se hacía cargo de todos los gastos de la cena de Navidad, mientras sus hijos simplemente llegaban a su casa a comer esa noche.



Por esta razón la mujer decidió empezar a cobrar a sus hijos para que puedan asistir y cenar con ella en Navidad.



“Hay algunos que piensan que soy un poco ‘Scrooge’ (el personaje protagonista de la historia clásica ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens), pero mis amigos piensan que es una buena idea”, explicó la mujer a la BBC.



Duddrige contó que tomó la decisión porque se había cansado de la poca ayuda que recibía por parte de sus hijos y de tener que hacerse cargo de todos los gastos, tanto de las cenas como de las comidas navideñas.



Es así como decidió pedirles este año una transferencia a los integrantes de su familia que quieran participar de dichos encuentros. A sus hijos les dijo: “Si no pagas antes, no vas a venir”.



Según la edad y posibilidades de sus familiares, Caroline Duddrige creó una tabla de precios, con diferentes valores por cada transferencia, las cuales en total suman los 200 euros que cuesta las cenas navideñas.



Según la BBC, la mujer le cobrará a sus dos hijos 30 euros por cada uno, mientras que sus tres hijas solo deberán pagar 10 euros cada una. Sus nietos mayores de cinco años deberán pagar 5 euros y a los más pequeños les cobrará entre 2 y 5 euros.



La mujer aclaro que sus familiares deberán pagarle antes de la cena, pues de lo contrario no podrán asistir.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias en EL TIEMPO