'Se caía de lo débil que estaba', la conmovedora historia del rescate de un perrito

En septiembre de 2022, en la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, Buenos Aires, Argentina, un cachorro en peligro capturó la atención y el corazón de Viviana. La primera vez que la mujer vio al cachorro fue frente a una obra en construcción, notablemente delgado y aparentemente en busca de comida.

Una historia enternecedora

El protagonista de esta historia es Ava, un cachorro que se encontraba delgado y en estado de abandono, que Viviana vio por primera vez frente a una obra en construcción.

La situación del perro era crítica: su miedo era palpable, y su estado físico empeoraba cada día. La debilidad de la mujer impidió que huyera, permitiendo a Viviana y su esposo, Adrián, rescatarla.



“Ya habían pasado dos semanas y su estado era deplorable. Trató de huir, pero se tumbaba de lado de lo débil que estaba, 'Listo, me la llevó, dije'", expresó la mujer.

El perrito que Viviana encontró. Foto: Captura redes sociales.

La primera visita al veterinario reveló un panorama sombrío: Ava tenía secuelas de moquillo y estaba anoréxicamente delgada a pesar de sus apenas seis meses de vida.



“No tenía expresión facial, sus ojos reflejaban un vacío indescriptible y su cuerpito meses de abandono. Quería abrazarla, pero se asustaba y, al acariciarla, temblaba. Me daban ganas de llorar imaginándome el maltrato y desprecio que debió haber sufrido, los días de fríos sin comida ni abrigo”, detalló la mujer a 'La Nación'.

Una nueva oportunidad

Decidida a cambiar el destino de Ava, Viviana inició un tratamiento integral. Esto incluyó sesiones de fisioterapia para mejorar la movilidad y la fuerza del animal, así como una dieta especializada.

Ava tuvo una nueva oportunidad. Foto: Captura redes sociales.

La mujer también empleó técnicas como masajes con aceite de coco para tratar las zonas de piel extremadamente secas de Ava, combinadas con baños tibios y cuidados afectuosos.

Ava, cuyo nombre significa "vida", comenzó a mostrar signos de recuperación. “La veía tratar de levantarse cada vez que caía. De a poco dejó que me sentara a su lado y empezó a mover la colita cada vez que le hablaba. Todos esos pequeños avances me llenaban el corazón de emoción hasta las lágrimas. Ava aprendió a confiar de a poquito, en silencio, pero con fuerza”, relató Viviana.

Un vínculo especial

Contrario a los planes iniciales de buscarle un hogar adoptivo, Ava formó un vínculo inseparable con Viviana y su familia, incluyendo otros perros en la casa. Esta interacción constante y amorosa jugó un papel crucial en la rehabilitación emocional y física de la mascota.



“Me encanta ver lo feliz que es, lo sociable que se convirtió. Descubrir su verdadera personalidad me hace sentir que me enseñó mucho y, por sobre todo, me enseñó que la vida vale tanto para dejar de luchar, que la vida es sinónimo de esperanza. Aprendí que se puede cambiar la vida de un animal mientras no nos volvamos indolentes, ciegos al dolor ajeno, que se le debe devolver la dignidad que merece para entonces ver la nobleza que los engrandece”, dijo al medio mencionado anteriormente.



Viviana, aunque no tenía experiencia previa en rescate de animales, aprendió lecciones valiosas de paciencia, perseverancia y ternura a través de esta experiencia.



“Yo no tenía experiencia en rescates por vocación ni soy activista, solo sabía que quería ayudar. Por ello, no dejo de aprender que siempre se puede hacer algo, no es sencillo, pero tampoco imposible”, concluyó la mujer.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



