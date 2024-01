Se burlan del ombligo de Lina Tejeiro y ella responde contundente en redes sociales

La actriz Lina Tejeiro nació el 8 de octubre de 1991 en Villavicencio, es reconocida por ser parte de la telenovela 'Padres e hijos', en la cual obtuvo el papel de ‘Samantha Pava’. También estuvo en las siguientes producciones: 'La ley del corazón', 'Graduados', '¿Quién es la máscara?', 'La hipocondriaca', entre otras.



La artista enfrentó diversas polémicas en el 2023 por el fin de su relación con el cantante paisa Juan Duque. Adicional a esto, le enseñó a sus seguidores uno de los proyectos en los que estuvo trabajando un buen tiempo y es su pestañina llamada Coraje.

Apenas van tres días del 2024 y la actriz ya está afrontando las críticas de los internautas, debido a que el 1 de enero publicó un carrete de fotos en el que deja ver su figura mientras usa un vestido de baño de dos partes. Mientras que en la descripción del 'post' Tejeiro escribió: "Un chapuzón para bajar el guayabo".



Las críticas de los internautas a Lina Tejeiro



Tras la publicación de las fotografías, en las que deja ver su abdomen, algunos de los usuarios de Instagram le realizaron algunos comentarios despectivos hacia el cuerpo de la actriz, especialmente contra la forma que tiene su ombligo.



"¿Y ese ombligo?", "Auch, ¿qué te pasó en el ombligo?", "El ombligo está bostezando", "Ese ombligo es raro", "El ombligo no me dejó concentrar" y "Tan chistoso ese ombligo", son algunas de las críticas que Lina Tejeiro recibió en la red social.



Hay quienes también defendieron a la artista de los comentarios, expresando su admiración hacia ella: "La seguridad te luce demasiado bien, muy bella", "Quiero lucir así, con un montón de admiración propia", "Esta mujer es espectacular por donde se le mire, pero sobre todo por dentro" y "No entiendo qué es lo que le critican, yo veo un mujerón".



Además, la actriz no dudó en pronunciarse tras la ola de críticas que se presentó en su publicación, por lo que allí mismo escribió un mensaje para sus 'haters': "Muchas veces el amor propio molesta a los que tienen ausencia del mismo", a lo que sus seguidores la siguieron defendiendo.

Aunque muchos creían que no iba a decir nada adicional, Lina Tejeiro le respondió a una de las personas que comentaban despectivamente su cuerpo, esa persona había redactado lo siguiente: "Si tuvieras amor propio no te hubieras sometido a tanta cirugía, lo que hicieron fue dañarte el cuerpo".



A lo cual, la artista le respondió: "Nadie nace lleno de sabiduría. Todos venimos al mundo a aprender algo y seguro mi cuerpo fue un gran maestro". Tras esto, Tejeiro no volvió a responder a los demás comentarios, dejando claro su punto de vista.

Lina Tejeiro da detalles de su primer papel en el cine colombiano

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALACNCE DIGITAL

EL TIEMPO