El conocer la vida de alguien siempre podrá ser una experiencia… interesante. Bien sea un amigo, conocido o colega, la curiosidad sobre cómo será su vida o simplemente estar a su lado para acompañarlo en su día a día puede ser algo importante.

Aun así, a veces no hay mucho de qué hablar y los silencios incómodos reinan en el lugar. Si alguna vez ha sentido esa tensión por no saber qué decir o experimentado un aburrimiento extremo al estar en conversaciones sin sentido con sus amigos, le traemos una solución.



Aunque dicen que la curiosidad mató al gato, muchas veces también puede llegar a salvarlo. Si desea tener una charla interesante con alguien, salvar una reunión o aliviar el vergonzoso silencio en un grupo de amigos, puede apoyarse en las famosas “preguntas incómodas”, las cuales de seguro les regalarán más de una carcajada.

Algunas veces estas preguntas buscan hacer reír al destinatario. Foto: iStock

Antes que nada debe tener en cuenta que toda pregunta incómoda busca precisamente eso: descolocar a alguien. Sin embargo, dependiendo de la pregunta la situación puede ser divertida o realmente molesta. Es por ello que siempre debe tener en cuenta los límites de cada quién antes de indagar un poco más sobre su vida y contexto.

Desentrañando el corazón

Si quiere hacer algunas preguntas incómodas relacionadas con los temas del corazón, o que sean perfectas para juegos como ‘Verdad o Reto’, estas opciones podrían darle más de una sorpresa:

- ¿Has hecho llorar a alguien alguna vez?



- ¿Por qué es lo último por lo que has llorado?



- ¿Quién fue tu primer gran 'crush'?



- ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida?



- ¿Cuál es tu mayor deseo?



- ¿Tendrías una relación abierta?



- Si alguien te diera un millón de pesos por romper con tu pareja, ¿lo harías?



- ¿Cuál es la técnica más eficaz para seducirte?



- ¿Cuál es el pensamiento más extraño que has tenido durante una relación sexual?

Para conocerse mejor

Si lo que busca es que sus amigos hablen un poco más sobre ellos, den algún dato curioso o cuenten alguna experiencia poco conocida, estas preguntas podrían ayudarle:

Muchas de estas preguntas se hacen en reuniones con amigos o fiestas. Foto: iStock

- ¿Qué es lo último que buscaste en tu celular?



- Si tu vida fuera una película, ¿qué título llevaría?



- ¿Cuál es el máximo de tiempo que has permanecido sin ducharte?



- ¿En qué piensas cuando estás sentado en el sanitario?



- Si fueras un sabor, ¿cuál sería?



- ¿Qué es lo último que has comprado?



- ¿Qué es lo primero que harías si te despertara siendo del sexo opuesto?

¿Yo nunca nunca…?

El juego de ‘Yo nunca nunca’ es tal vez uno de los más populares en las reuniones o celebraciones con amigos. Este consiste en que cada jugador debe decir una pregunta en su turno, comenzando siempre con un "Yo nunca nunca..." y terminando con una frase incómoda, graciosa o curiosa.



Varios de estos juegos se suelen acompañar con bebidas alcohólicas. Foto: iStock

Los participantes que han hecho lo mencionado alguna vez deben bajar un dedo o, si están bebiendo, tomar un trago. El juego continúa con el siguiente participante diciendo otra frase y así sucesivamente.



Sin embargo, si está sin ideas o quiere añadirle emoción al juego, le dejamos las siguientes preguntas:

- Yo nunca he sido rechazado amorosamente por alguien.



- Yo nunca he hecho nada ilegal.



- Yo nunca me he comido algo del suelo.



- Yo nunca le he mentido a mi jefe.



- Yo nunca he tenido una pelea en público.



- Yo nunca le he hecho ‘ghosting’ a nadie.



- Yo nunca le he mentido a mi pareja.



- Yo nunca me he enamorado de la pareja de un amigo.

