Este es el programa de humor y aventura que llegaría a reemplazar a ‘Yo Me Llamo’ 

Se dio a conocer cuál sería el programa que reemplazará ‘Yo me Llamo’, el cual está próximo a su final. Ante las pistas, algunos televidentes ya han reaccionado favorablemente.



El ‘reality’ de imitación se ha convertido en el programa más visto de las noches de la televisión colombiana; igualmente, en redes sociales suele ser tendencia gracias a que los seguidores de ‘Yo Me Llamo’ comentan casi cada hecho que se da en su emisión.

Pero como todo formato, llegará a su final y será reemplazado con uno similar. De acuerdo con las promociones que ha venido haciendo ‘Caracol’, ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ arribará pronto a su pantalla.

Aunque el canal no ha confirmado el día y la hora en que esto sucederá, se estima que a mediados de diciembre acabará ‘Yo Me Llamo’ y al día siguiente daría inicio el programa de humor en el mismo horario, es decir, a las 8 de la noche de lunes a viernes.



Aquí se presenta un cambio en la programación de fin de año de ‘Caracol’, pues normalmente en diciembre, no solo algunas producciones se van a descansar, sino que ‘El Festival Internacional del Humor’ se tomaba el horario estelar de la noche, pero todo indica que este año no será así.

En este orden de ideas, ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ podría acompañar a los televidentes para cerrar el año y estar un par de semanas iniciando el 2024.

¿Quiénes estarán en ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas?

El ‘piloto’ o presentador oficial del formato de humor será Santiago Rodríguez, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones. Cabe recordar que él ha ganado reconocimiento por su trabajo como actor en novelas nacionales.



Quienes se irán a vivir toda clase de aventuras alrededor del mundo serán: Carolina Cruz y Don Jediondo; Piroberta y Juan Diego Vanegas; Laura Tobón y Suso; Laura Acuña y Jhovanoty ; Amanda Dudamel y Boyacoman, y Jeringa y Jessica Cediel.



En diferentes publicaciones de redes sociales que se han hecho de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, internautas han expresado que están emocionados por el inicio del programa por lo que se cree podría irle bien en ‘rating’ a pesar de que es una época en la que muchos viajan.

