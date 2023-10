Oso, el perrito que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos junto a un grupo de migrantes, regresó a su hogar en Tijuana. Su dueño, un comerciante que trabaja en las playas de la ciudad, lo recibió con los brazos abiertos.



Según informes de Foro TV, el 'sueño americano' fue efímero para el canino, ya que pasó solo un corto periodo en suelo estadounidense antes de ser 'deportado' por las autoridades de la Patrulla Fronteriza. Las circunstancias que rodean su regreso a Tijuana aún no están completamente claras.

Este intrépido perrito pertenece a uno de los vendedores ambulantes de Tijuana, quien admitió haber sentido temor al ver a su compañero cruzar la frontera. “Tan solo llego a la playa y él me sigue, y ayer me asusté”, confesó José Gómez, quien adoptó a Oso.



La mascota es conocida por su naturaleza amigable y su entusiasmo para jugar con los turistas, quienes no pueden resistirse a acariciar al adorable canino en cuanto lo ven. Después de su breve aventura, Oso regresó a casa sano y salvo.



Un perro aprovechó que migrantes corrían para acompañarlos, y también por la playa internarse de manera ilegal de Tijuana a San Diego, California, #EUA, ante el descuido de trabajadores que remplazan el muro fronterizo pic.twitter.com/LpV1D4ViZr — Azucena Uresti (@azucenau) September 27, 2023

¿Cómo cruzó la frontera el perrito?

El 26 de septiembre, un grupo de migrantes y un perrito cruzaron ilegalmente la frontera de Estados Unidos desde Playas en Tijuana. Aprovecharon una oportunidad cuando los trabajadores estadounidenses retiraron una sección del muro fronterizo para realizar reparaciones.



Los eventos quedaron registrados en un video que circula en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo, mientras los empleados de la obra estaban ocupados con sus tareas, el grupo de migrantes encontró una apertura y logró atravesarla.



En el mismo video se captura el momento en que el intrépido Oso también se lanzó y acompañó a los migrantes en su intento de llegar a Estados Unidos.

Vuelve a Tijuana el perrito que cruzó con migrantes a #EUA; se llama “Oso” y le encanta correr entre la arena, así como por el malecón, además de tomarse fotografías con quien le grite por su nombre https://t.co/gsXG3wM5No pic.twitter.com/mDWuZP1FsM — Azucena Uresti (@azucenau) September 28, 2023

El suceso generó una ola de comentarios en redes sociales, en su mayoría, jocosos. "Que cuente cómo fue el proceso, que diga cuánto duro encarcelado", "Normal que se regresara, no sabe hablar inglés" y "En Tijuana es 'Oso' y en California es 'Bear'", son algunas de las reacciones que se leen.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.