Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se convirtieron en los últimos años en una de las parejas más queridas por los seguidores de la cantante y el futbolista, además, los fanáticos argentinos aseguraban que formaban una muy linda pareja, ejemplo a seguir para muchos.

Sin embargo, y según el reciente anuncio de la actriz Tini Stoessel y el futbolista en sus respectivas cuentas de Twitter, al parecer el amor se podría haber acabado, pues por medio de esta red social compartieron la noticia con sus seguidores.

También puede leer: Sofía Vergara se separa de Joe Manganiello tras siete años de matrimonio

Rodrigo De Paul anunció su relación con Tini Stoessel poco tiempo después de confirmar su separación con la modelo y madre de sus dos pequeños hijos, Camila Homs.

Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación.

Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho.

Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas.

Muchas gracias por el amor y el… — LaTripleT (@TiniStoessel) August 1, 2023

“Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, compartió De Paul con sus seguidores, y minutos después la famosa cantante se pronunció con las mismas palabras.

Le puede interesar: ¿Se acabó el amor? Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado su relación

Los rumores de la separación de los famosos argentinos iniciaron a finales del mes de junio, pues los seguidores aseguraban que había muy pocas interacciones en las redes sociales, sin embargo, se desconocen las causas exactas.

Lea también: ¿Bad Bunny y Kendall Jenner ya no son novios? Esto afirma un usuario en redes sociales

Otras versiones aseguran que la relación se terminó por una situación personal de Tini Stoessel y que solo su círculo más cercano conoce, sin embargo, no se conocen mayores detalles.



Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, “Se veían guapos, puedes volver con Sebastián Yatra”, “esperemos que lo puedas superar. Hay que aclarar que esto no significa que tengamos que ponernos en contra del 7 de nuestra selección”, “ninguna mujer con un novio decente se cambiaba el color de pelo 6 veces en el mismo año”, entre otros.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO