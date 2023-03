¿Alguna vez ha pensado si escoger una marca de carro puede relacionarse con su coeficiente intelectual?



Pues 'Scrap Car Comparison', en español 'Comparación de carros chatarra', se ha dado a la tarea de responder esta pregunta.



Por eso, realizó un estudio con más de 2.000 participantes para determinar qué preferencia de autos tienen los conductores más inteligentes en Reino Unido.

'Scrap Car Comparison' es una empresa que se dedica a proporcionar cotizaciones gratuitas e instantáneas de chatarra con el fin de simplificar y agilizar el proceso de venta y disposición de vehículos.



En esta ocasión en su blog se dieron a la tarea de conocer más sobre los conductores de su país. Los elegidos realizaron una prueba de coeficiente intelectual (CI) y proporcionaron información sobre los autos que conducían.



El CI es una medida de inteligencia que se basa en el desempeño en pruebas estandarizadas.



Según los datos que proporciona el sitio web, la mayoría de la población obtiene una puntuación de CI entre 85 y 115 en esta prueba, mientras que solo el 2,5 % obtiene una puntuación inferior a 70 o superior a 130. Estos últimos son "genios" según la escala de inteligencia de Stanford-Binet.

(Lea también: Así es el imponente taxi volador eléctrico que ya completó sus primeras pruebas).

El estudio determinó que aunque todos los encuestados tuvieron una puntuación promedio entre 85 y 115, hay algunos que se destacan más que otros por su inteligencia.



Los resultados del estudio arrojaron que los conductores de Skoda obtuvieron el puntaje promedio de CI más alto de las 22 marcas de automóviles incluidas en el estudio, con un coeficiente intelectual promedio de 99.



A esta marca le siguen Suzuki (98,09), Peugeot (98,09), Mini (97,79) y Mazda (95,91). Todos con puntajes de coeficiente intelectual con un promedio superior a 95.



En el otro extremo de la escala, se encuentran los conductores de BMW con una puntuación de 91,68, Fiat (90,14) y Land Rover (88,58) con los puntajes de CI promedio más bajos.

Facebook Twitter Linkedin

Los conductores de Skoda eran los más inteligentes de las 22 marcas de automóviles incluidas en el estudio. Foto: iStock

(Le puede interesar: A hombres les explotó el 'airbag' por la fuerte vibración de la música).

Esta página es reconocida por hacer este tipo de estudios con temas aleatorios. Por ejemplo, también tienen un listado de los conductores con menos tendencias psicópatas.



A pesar de la cantidad de participantes y lo jocoso que pueda parecer, no es un estudio que realmente pueda ser fiable al no seguir los parámetros del método científico.



Lo que quiere decir que el número de participantes no es tan significativo como para que sea una muestra representativa a nivel estadístico.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Piqué prefiere Ferrari o Twingo? Esta es su excéntrica colección de carros.

Estos son los siete autos más rápidos del mundo.

Tragedia en karts: a niña se le enreda el cabello en el motor y sufre lesiones.