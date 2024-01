Retuvieron a Arnold Schwarzenegger tres horas en aeropuerto alemán: esta fue la razón

Este 17 de enero, el actor nacido en Austria y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, estuvo retenido durante tres horas en la aduana del aeropuerto de Múnich. La razón, el intérprete de Terminator no declaró un lujoso reloj que quiere subastar este jueves en Austria a su llegada desde Los Ángeles.



(No deje de leer: Muere exintegrante de Las Chicas del Can a los 54 años: las causas de su deceso).

Schwarzenegger no solo estuvo retenido, sino que le abrieron un proceso penal fiscal, según indicó un portavoz de la aduana al medio Der Spiegel. Al actor lo estuvieron interrogando durante tres horas, haciéndole preguntas sobre sus hijos, pareja, cuentas bancarias, patrimonio y demás.

Facebook Twitter Linkedin

Un funcionario tuvo que acompañarlo hasta el banco para retirar el dinero en efectivo. Foto: Instagram @schwarzenegger



El reloj será subastado este jueves en una cena de gala previa a una cumbre sobre el clima que se celebrará en Kitzbühel, en Austria. A pesar de explicar esto, los argumentos del actor fueron en vano y tuvo que pagar la importación del reloj en la Unión Europea -por 35.000 euros- y una multa de 5.000 euros, señaló en diario

(Además: La emotiva despedida de Salma Hayek al fallecido actor Alec Musser, de 'Son como niños').

Pero la travesía de Schwarzenegger no finalizó allí. El citado medio también indicó que, aunque el exgobernador quiso pagar con tarjeta de crédito el dinero, los agentes de la aduana le pidieron desembolsar al menos el 50 por ciento de la deuda en efectivo.



Dado que el actor no llevaba tal suma, un funcionario tuvo que acompañarlo hasta el banco para retirar el dinero en efectivo.



El reloj que causó el inconveniente es de la marca suiza de lujo Audemars Piguet y estaría valorado en unos 20.000 euros. Solo se fabrican unos 45.000 relojes de estos al año y el de Schwarzenegger se elaboró exclusivamente para la colección privada del actor.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

Más noticias en EL TIEMPO