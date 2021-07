Scarlett Johansson estaría embarazada por segunda vez

Una enorme especulación ha surgido en el mundo de la farándula y el entretenimiento de Hollywood luego de que se publicara en el diario estadounidense ‘Page Six’ que, al parecer, la actriz Scarlett Johansson podría estar de nuevo embarazada.



Según este medio, que cubre la vida de las celebridades, fuentes cercanas afirman que la pareja, compuesta por la actriz, cantante y modelo estadounidense y su esposo, el comediante y guionista de televisión Colin Jost, estarían esperando su primer bebé.



"Scarlett dará a luz pronto y ella y Colin están encantados", "Scarlett está embarazada, pero se ha mantenido muy callada y tratando de no llamar la atención", se lee en algunas citas del artículo en el que no se revelaron los nombres de las fuentes.



En caso de que la afirmación sea cierta se trataría del primer bebé de este matrimonio, cuyo amor surgió luego de la participación de Scarlett en el programa de comedia ‘Saturday Night Live’ en el que trabaja su actual esposo.



Tras dos años de noviazgo se comprometieron en mayo del 2019 y organizaron su boda para inicios del 2020; no obstante, sus planes se vieron afectados por la pandemia del covid-19. Por esta razón aplazaron su boda; no obstante, decidieron que en octubre del año pasado se casarían en una ceremonia íntima.



Sin embargo, no se trataría del primer hijo de la actriz, ya que en el 2015 dio a luz a su hija Rose Dorothy, quien ya tiene seis años, y fue producto de su anterior matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac.



Si bien la actriz no ha publicado nada al respecto desde las cuentas oficiales de sus redes sociales, los rumores de su posible embarazo se han visto apoyados en que la estrella, de 36 años, no participó en el mes de junio de la promoción de su nueva película ‘Black Widow’.



"No ha estado haciendo muchas entrevistas o eventos para promover ‘Black Widow’, lo cual es sorprendente, ya que es un gran lanzamiento de Marvel / Disney. Además de ser la protagonista del filme es la productora ejecutiva", se explica en ‘Page Six’.



También se menciona que en las pocas apariciones que ha tenido en entrevistas televisivas lo ha hecho a través de plataformas digitales. Entre estas se destaca su participación en el programa norteamericano ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, espacio en el que apareció en un primer plano cerrado que imposibilitaba ver su abdomen.



