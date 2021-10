Scarlett Johansson y Disney llegan a un acuerdo por 'Black Widow'

Scarlett Johansson y Disney anunciaron que llegaron a un acuerdo para resolver la denuncia que la actriz interpuso contra el gigante de Mickey Mouse por los beneficios de 'Black Widow' (2021).



Johansson dijo estar "feliz" por haber solucionado sus "diferencias con Disney" y se mostró dispuesta a trabajar de nuevo con este estudio en el futuro.



"Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y he disfrutado a lo grande de mi relación creativa con su equipo", apuntó la actriz, según recogió la revista 'The Hollywood Reporter'.



El presidente de Disney Studios, Alan Bergman, también se mostró satisfecho por el final de esta polémica y muy mediática denuncia, y ensalzó "la contribución" de Johansson al éxito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Por ahora, no se han dado a conocer las cifras y los términos del acuerdo.



Las claves de la demanda

La doble nominada al Óscar por "Jojo Rabbit" (2019) y "Marriage Story" (2019), Johansson demandó a finales de julio a Disney por el estreno simultáneo en cines y Disney+ de su película 'Black Widow', algo que la perjudicó económicamente, según argumentó.



Según la actriz y productora de esta cinta, una parte importante de su salario dependía de los ingresos en taquilla y por eso se había acordado con Marvel que la producción solo se podía ver en la gran pantalla.

Scarlett Johansson interpretó a 'Black Widow' en varias producciones de Marvel. Foto: Marvel

"Disney (propietaria de Marvel) era muy consciente de esta promesa, pero aun así dio instrucciones a Marvel para violar su compromiso y, en lugar de eso, lanzar la película en Disney+ el mismo día que llegó a los cines", afirmó en su denuncia.



La demanda añadía que "Disney intencionadamente indujo el incumplimiento de contrato de Marvel, sin justificación, con el objetivo de impedir que Johansson obtuviera los beneficios totales de su acuerdo con Marvel".



Disney respondió con dureza a Johansson y sostuvo que esta demanda por incumplimiento de contrato no tenía "ningún fundamento".



"Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus", afirmó.



"Disney ha cumplido totalmente el contrato de Johansson. Es más, el estreno de 'Black Widow' en Disney+ con un acceso premium ha ampliado significativamente su capacidad de ganar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha", añadió.



Las cifras de la película

"Black Widow" es la primera película que Marvel estrenó desde que comenzó la pandemia y es la cinta con la que Johansson se despide de su personaje de 'Natasha' tras más de una década interpretándola en esta popular saga de superhéroes.



Dirigida por Cate Shortland y con Florence Pugh acompañando a Johansson, 'Black Widow' logró 80 millones de dólares en su fin de semana de estreno en los cines de EE.UU. y Canadá.

'Black Widow' sumó otros 78 millones de dólares en el mercado internacional. En total, la película se ha embolsado hasta ahora 379 millones de dólares en taquilla. Además, Disney detalló, en un gesto muy inusual y comentado en Hollywood, que había conseguido 60 millones más por ventas en la plataforma Disney+ en su primer fin de semana.



Los abonados de Disney+ tuvieron que pagar un extra de 30 dólares para poder ver "Black Widow" por streaming.



Esta demanda de Johansson se entendió en la industria como un posible precedente de futuros pleitos o demandas en un momento en el que las principales compañías del entretenimiento están decantándose por los servicios de 'streaming' para lograr un mayor crecimiento.



Este movimiento implica importantes cambios para los actores y productores, que quieren, por su parte, asegurarse de que el desarrollo de las plataformas digitales no se produce a sus expensas.

Viuda Negra (2020) Marvel Tráiler Oficial Español Viuda Negra (2020) Marvel Tráiler Oficial Español. Vea el tráiler de la película aquí. Foto: Malvel

EFE