Scarlett Johansson es una de las caras más conocidas del mundo del espectáculo. La mujer ha participado en decenas de películas desde hace más de 20 años y se mantiene como una de las mejor pagadas de Hollywood.



La actriz ha sido reconocida en muchas ocasiones por su atractivo físico y su característica imagen. Sin embargo, Johansson confesó hace poco en el podcast de Dax Shepard que llegó a sentirse “como un objeto”. La mujer reveló que fue hipersexualizada por parte de directores, productores e incluso de los fanáticos.



Añadió que en un punto de su carrera, solo le ofrecían roles por su imagen y no por su talento. La intérprete de la ‘Viuda Negra’ percibió que la habían “encasillado” en un tipo de personaje y que ya no tenía libertad para hacer los papeles que más le llamaran la atención.



“Creo que todos pensaron que yo era mayor y que lo había estado haciendo durante mucho tiempo, y luego me encasillaron en esta extraña cosa hipersexualizada. Sentí que todo había terminado, más o menos… Ese es el tipo de carrera que tienes, estos son los papeles que has interpretado, y yo estaba como: ‘Esto es todo’”, manifestó Johansson.



La estadounidense fue objetificada y eso la llevó a dudar de su trabajo y ética profesional. Tanto así, que llegó a pensar que su carrera se acabaría cuando ya no tuviera el mismo atractivo físico de antes.



“Me convertí en un objeto y me encasillaron de esta manera en la que sentí que no estaba recibiendo ofertas de trabajo para las cosas que quería hacer. Recuerdo haber pensado para mis adentros: ‘Creo que la gente piensa que tengo 40 años’”, concluyó la actriz.

Scarlett Johansson en el podcast de Dax Shepard. Foto: Instagram: @armchairexppod

Empezó su carrera a una corta edad

La actriz, que lleva décadas dentro de la industria, señaló que su primera película la realizó cuando tenía tan solo nueve años. Por esta razón, está agradecida de que su madre la blindara de cosas que “no eran apropiadas para su edad”, mientras aún era una niña.



También se refirió a las nuevas generaciones de Hollywood, que están presenciando un cambio en la sociedad. Según lo que contó, actrices como Zendaya y Florence Pugh son un ejemplo del tipo de artistas que no se han dejado encasillar o limitar a un solo estilo.



“Ahora veo a actores más jóvenes que tienen veintitantos años y se siente como si se les permitiera ser todas estas cosas diferentes, como si pudieran interpretar cosas diferentes… Ya ni siquiera se nos permite encasillar a los actores, afortunadamente”, indicó Johansson.



La actriz se tomó un momento para elogiar las carreras de Zendaya y Pugh y predijo que tendrán un futuro brillante dentro del mundo del cine. Por su parte, Scarlett también se ha desempeñado como cantante, directora y productora en su filmografía.

