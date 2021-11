Somos mejores amigas': joven de 27 años sobre su hija de 20

Tiene 27 años y tiene una hija de 20 años, ¿cómo es posible? Aquí le contamos la historia de este joven dúo de madre e hija.

Sav Martin es una joven que, a los 23 años, entabló una relación sentimental con un hombre de 44 años, quien tenía tres hijos de una relación anterior.



De acuerdo con el diario británico 'The Mirror', fue difícil para Tizziana, Tayge y Trinity, quienes ahora tienen 20, 17 y 13, respectivamente, tener una madre adoptiva que les llevara tan pocos años.

Aún así, el padre aseguró al diario que la diferencia de edad entre él y su pareja no se siente: "Actúo como si tuviera 30. No soy un anciano y tengo mucha energía. Me alegra haber tenido hijos a una temprana edad para que puedan experimentar esta parte de mi vida conmigo”.



Aunque, fue especialmente complicado para Tizziana, la mayor, la incertidumbre de la adolescente no tardó mucho en convertirse en cariño y amistad para con su madrastra.

En el canal de YouTube que maneja junto a su pareja, Sav profundizó aún más sobre su particular relación con Tizziana diciendo que las dos son “mejores amigas” y catalogando a la joven como “su mano derecha”, especialmente después que su particular familia se amplió con la llegada de Tripp, de 21 meses de nacido, y Traxx, con tan solo cinco.

Además del canal de YouTube que tiene con el ahora padre de sus dos menores hijos, Sav Martin –cuyo verdadero nombre es Savana Martin – comparte contenido sobre su vida familiar en TikTok bajo la cuenta @sav_martin y en varios de sus videos tiene como invitada a su hijastra Tizziana, con la que posa alegre frente a la cámara y realiza los bailes de moda.



Por ejemplo, uno de los clips más populares en su cuenta con más de 621,000 visualizaciones relata cómo se convirtieron en grandes amigas. “La conocí cuando ella tenía 17 y yo 21. No sabía que iba a convertirme en su madrastra y que ella iba a ser mi mejor amiga. No la cambiaría por nada del mundo”, se lee en el texto superpuesto en las mencionadas imágenes.

