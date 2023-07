El Satisfyer o succionador de clítoris es uno de los juguetes sexuales más populares para las mujeres, desde el 2019 y por el distanciamiento social que causó la pandemia de Covid-19, este dispositivo aumentó considerablemente sus ventas.



Recientemente, se ha abierto un debate entre sexólogos y expertos en el tema sexual que apuntan a que el uso frecuente de este dispositivo puede llegar a tener efectos secundarios en los orgasmos.



Según la sexóloga y psicóloga Cristina Callao en su cuenta de Instagram: “Cuando nos acostumbramos a masturbar de una forma concreta, con un estímulo potente y localizado, corremos el riesgo de que sólo podamos orgasmar de esa manera”.



De la misma manera, hace un llamado a que las mujeres puedan permitirse sentir y disfrutar de "cada fase de la respuesta sexual humana y no pasar por ellas en segundos, para ir directamente al orgasmo".



Satisfyer

En una entrevista HuffPost, asegura que el uso del succionador de clítoris "no es malo si lo alternas con otras formas de masturbación que no sean tan intensas”.



En diálogo con el mismo medio, la psicóloga y sexóloga Adriana Royo aseguró que:

"Se trata del fast food de los orgasmos y esto no está del todo bien porque el placer va de dedicarse tiempo, espacio y tomarse las cosas con calma”.



EL TIEMPO consultó con la sexóloga Flavia Dos Santos, quien dio su opinión frente a este tema: "No existen riesgos físicos, los juguetes sexuales son diseñados para ser utilizados en los genitales".



De la misma manera aclaró los posibles riesgos que existen al compartir o no limpiar adecuadamente estos dispositivos: "Los juguetes sexuales no se comparten, si las personas tienen alguna enfermedad como herpes, alguna herida o si el juguete está sucio puede tener repercusiones en el cuerpo".



La sexologa recomienda tener muy limpios estos dispositivos y si "se van a compartir con otra persona, colocar un condón".

